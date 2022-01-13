Пресконференції

13:30 13.01.2022

Кличко розцінив обшуки у Чернігові як політичний тиск на місцеве самоврядування

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Голова Асоціації міст України, міський голова Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко заявляє про політичний тиск на органи місцевого самоврядування через обшуки у представників місцевого самоврядування в місті Чернігові.

"Цікавими є події, що відбуваються у Чернігівській області. За останні декілька місяців у представників місцевої влади відбулося обшуків уп'ятеро більше, ніж за останні шість років. Усі знають, як відбувалися обшуки у місті Києві – нічого не знайшли, і наразі прийшли до мера Чернігова – представника команди партії "УДАР" Владислава Атрошенка. І в Києві, і в Чернігові причини обшуків однакові: мери мають піти на "договірняки" замість того, щоб представляти інтереси своїх виборців", - сказав Кличко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Водночас такий "політичний тиск" він назвав "непрофесіоналізмом або диверсією", які можуть призвести до нестабільності або хаосу, оскільки Чернігівська область межує з Білоруссю.

У свою чергу мер Чернігова Владислав Атрошенко уточнив, що у грудні минулого року відбулося майже 60 обшуків на підприємствах, які виконували роботи згідно з виграними тендерами, головними розпорядниками коштів за якими виступили управління житлово-комунального господарства та управління капітального будівництва Чернігівської міськради.

"Коли я прочитав постанову судді Печерського суду на проведення обшуків, чесно кажучи, був здивований і сприйняв її як жарт: мене обвинувачували у створенні організованого злочинного угруповання в місті Чернігові... Обшуки відбуваються іноді брутально, є факти погроз адвокатам фізичною розправою прямо на місці обшуків, є факти здійснення обшуків у сім'ях рядових співробітників на очах їхніх дітей-інвалідів", – наголосив він.

За словами Атрошенка, інформацію про те, що ці обшуки можуть свідчити про політичний та силовий тиск, він отримав у липні 2021 року після Форуму єдності у Чернігові, на якому вони разом із Кличком підписали меморандум про об'єднання зусиль та спільну участь у виборах на базі партії "УДАР".

"Перші сигнали (я отримав – ІФ) від ДБР, що саме вони отримали команду "фас" від Офісу президента, щоб працювати щодо Атрошенка, міського голови міста Чернігова… Друга причина – це те, що я публічно заявив про те, що горезвісний меморандум про збереження тарифів є помилковим рішенням, а цілі щодо збереження тарифів потрібно технічно та юридично досягати зовсім іншим шляхом, що дасть змогу також заощадити державні кошти. Третя причина – це вибори у 206 окрузі, які мають відбутися 27 березня (Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата у виборчому окрузі №206 у Чернігівській області через смерть нардепа Антона Полякова – ІФ)", – пояснив Атрошенко.

Він також зазначив, що Офіс президента нібито готовий був послабити тиск на нього у разі виконання двох вимог: Атрошенко "мав відійти від Кличка" й "домовитися і здати 206-й округ".

Теги: #кличко #чернігів #обшуки
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