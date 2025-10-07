Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній відзначає брак довгих горизонтів планування в бізнесі для реалізації програм підготовки кадрів у взаємодії з закладами освіти, що війна з РФ лише поглибила цю проблему, і розповів про заходи з її вирішення.

"Війна ускладнює всю цю взаємодію. Незважаючи на те, що потрібно багато людей, і ніби це наш зірковий час закладів освіти, тому що всі бізнеси хочуть, їм не вистачає людей - мобілізація, імміграція - але для того, щоб співпрацювати з закладом освіти, у підприємства має бути дуже довгий горизонт планування", - сказав Завгородній під час пресконференції "Виклики для бізнесу під час війни: рішення для кадрового ринку", яка пройшла в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, в Україні "складно уявити компанії, які мають такий довгостроковий план". "І оцей короткий горизонт планування - він дуже заважає співпраці з закладами освіти, тому що більшість вакансій, про які ми кажемо, як про цей структурний дефіцит, і не вистачає кадрів - це термінові речі, і часто не entry-level якісь потреби, а якісь важливі посади. А де взятися людям з досвідом, якщо ми не можемо побудувати систему того, щоб ці люди цей досвід набували систематично?... Тобто це система, яка має вирощувати багато досвідчених спеціалістів в різних сферах", - наголосив заступник міністра.

На пресконференції відзначалося, що Фонд розвитку підприємництва (ФРП) реалізує проєкт з перепідготовки кадрів "Від навчання до працевлаштування", який є частиною міжнародної програми Skills4Recovery. Його мета - об’єднати зусилля держави, бізнесу та міжнародних партнерів для формування сучасного кадрового потенціалу України, особливо в секторах, які стануть ключовими для повоєнної відбудови. Проєкт допомагає підприємствам знайти перекваліфікувати фахівців, а громадянам - отримати нову професію та конкурентну заробітну плату.

Як відзначається в пресрелізі, участь у цьому проєкті надає підприємствам низку переваг: безкоштовне закриття кадрових потреб (ФРП забезпечує підготовку кваліфікованих працівників робітничих професій), пошук мотивованих кадрів (кожен учасник проходить навчання під конкретні запити бізнесу), фінансова підтримка (підприємство отримує EUR300 за адаптацію кожного нового працівника на робочому місці).

Голова правління ФРП Андрій Гапон наголосив, що український бізнес потребує не лише матеріальних ресурсів, а й людей, які можуть здобувати новий фах під запит ринку праці. "Ми готові забезпечити підприємства підготовленими кадрами й за кошти проєкту компенсувати витрати на їхню адаптацію. Це – реальна допомога бізнесу в умовах війни", - сказав він.

Заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник зазначила, що сьогодні особливо важливо поєднати потреби роботодавців і прагнення людей до нових можливостей. "Проєкт "Від навчання до працевлаштування" створює цей міст — між ринком праці, освітою та реальною зайнятістю. Ми бачимо, як через перекваліфікацію люди не лише знаходять роботу, а й повертають впевненість у майбутнє", - сказала вона.

До ініціативи активно долучається Міністерство освіти і науки України, яке координує процеси професійного навчання та цифровізації освітніх програм.

"Ми фокусуємося, в першу чергу, на тих організаціях, компаніях, підприємствах, які мають довгострокові плани, і які готові до довгострокової співпраці в великих кількостях, які розуміють, що треба інвестувати зараз, щоб, наприклад, отримати щось через рік або через два. Тоді це дійсно переростає в співпрацю, яка має значні плоди", - сказав Завгородній.

Проєкт "Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп" впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).

Участь у проєкті можуть взяти підприємства усіх видів економічної діяльності (КВЕД) з пріоритетом на такі види: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство та сфера послуг.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=w0HDpdyO-rU