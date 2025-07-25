У Києві обговорили проблеми відбудови Київщини та забезпечення житлом ВПО і ветеранів

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер відбулося засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему: "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів".

Захід організовано ІА «Моя Київщина», Інститутом української політики та Всеукраїнським обʼєднанням позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю в межах спільного проєкту на базі агентства "Інтерфакс-Україна".

Учасниками дискусії стали голова ГО "Всеукраїнське об’єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю" Сергій Возний, соціолог і засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко, ветеран ЗСУ, підприємець і лідер Білоцерківського корпусу добровольців Олександр Магдич, директор департаменту регіонального розвитку Київської ОВА Олег Кравченко, а також заступник директора БФ Андрія Засухи Василь Олексюк.

Модератором заходу виступив голова правління Інституту української політики Олексій Усачов. У вступному слові він наголосив, що метою дискусійного клубу є не критика, а пошук рішень, спрямованих на покращення процесів відбудови, та запропонував за підсумками зустрічі сформувати звернення до органів державної влади з відповідними ініціативами. Крім того, Усачов закликав державне керівництво, ЗСУ та переговорні групи включити українського журналіста Дмитра Хилюка, якого було викрадено у перші дні вторгнення з села Козаровичі та вивезено до РФ, до списку на обмін.

За словами директора департаменту розвитку Київської ОВА Олега Кравченка, на Київщині вже відновлено понад 75% об’єктів, зруйнованих унаслідок бойових дій.

- "На Київщині відновлення пошкодженого відбувається за принципом: «краще, ніж було». Ідеться не лише про повернення до попереднього стану, а про новий рівень комфорту, безпеки та сталості – сучасні матеріали, енергоефективність, інклюзивність. Зокрема, громади Бородянки, Бучі та Славутича демонструють комплексний підхід до безбар’єрності", – зазначив він.

Голова ГО Сергій Возний звернув увагу на проблеми правозастосування у сфері відбудови.

- "Понад 80% суб’єктів господарювання, залучених до відновлення, фігурують у кримінальних провадженнях. Є ініціатива генерального прокурора щодо закриття справ, де відсутній склад злочину", – наголосив він.

Ветеран ЗСУ Олександр Магдич підкреслив необхідність змін до земельного законодавства.

- "Сьогодні жоден військовослужбовець не може отримати земельну ділянку. Потрібно терміново вносити зміни до земельного кодексу, адже військові, які захищають країну, мають право на землю. Якщо цього не буде – люди втрачатимуть віру", – сказав він.

Соціолог Андрій Єременко вказав на брак прозорості у процедурах черговості та фінансування відбудови.

- "Потрібна публічна звітність, громадський контроль, реальна участь громади. Нині всі здобутки приписують місцевій владі попри корупційні скандали. Без прозорості не буде довіри", – зазначив він.

У свою чергу заступник директора БФ Андрія Засухи Василь Олексюк розповів про реалізований проєкт житла для військовослужбовців.

- "Разом із ФК «Ковалівка» ми побудували інклюзивне котеджне містечко для військових. 59 родин вже проживають у комфортних умовах, і найголовніше – будинки з землею передано у приватну власність", – повідомив Олексюк.