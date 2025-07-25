Інтерфакс-Україна
Пресконференції
12:56 25.07.2025

У Києві обговорили проблеми відбудови Київщини та забезпечення житлом ВПО і ветеранів

3 хв читати

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер відбулося засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему: "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів".

Захід організовано ІА «Моя Київщина», Інститутом української політики та Всеукраїнським обʼєднанням позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю в межах спільного проєкту на базі агентства "Інтерфакс-Україна".

Учасниками дискусії стали голова ГО "Всеукраїнське об’єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю" Сергій Возний, соціолог і засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко, ветеран ЗСУ, підприємець і лідер Білоцерківського корпусу добровольців Олександр Магдич, директор департаменту регіонального розвитку Київської ОВА Олег Кравченко, а також заступник директора БФ Андрія Засухи Василь Олексюк.

Модератором заходу виступив голова правління Інституту української політики Олексій Усачов. У вступному слові він наголосив, що метою дискусійного клубу є не критика, а пошук рішень, спрямованих на покращення процесів відбудови, та запропонував за підсумками зустрічі сформувати звернення до органів державної влади з відповідними ініціативами. Крім того, Усачов закликав державне керівництво, ЗСУ та переговорні групи включити українського журналіста Дмитра Хилюка, якого було викрадено у перші дні вторгнення з села Козаровичі та вивезено до РФ, до списку на обмін.

За словами директора департаменту розвитку Київської ОВА Олега Кравченка, на Київщині вже відновлено понад 75% об’єктів, зруйнованих унаслідок бойових дій.

-  "На Київщині відновлення пошкодженого відбувається за принципом: «краще, ніж було». Ідеться не лише про повернення до попереднього стану, а про новий рівень комфорту, безпеки та сталості – сучасні матеріали, енергоефективність, інклюзивність. Зокрема, громади Бородянки, Бучі та Славутича демонструють комплексний підхід до безбар’єрності", – зазначив він.

Голова ГО Сергій Возний звернув увагу на проблеми правозастосування у сфері відбудови.

- "Понад 80% суб’єктів господарювання, залучених до відновлення, фігурують у кримінальних провадженнях. Є ініціатива генерального прокурора щодо закриття справ, де відсутній склад злочину", – наголосив він.

Ветеран ЗСУ Олександр Магдич підкреслив необхідність змін до земельного законодавства.

- "Сьогодні жоден військовослужбовець не може отримати земельну ділянку. Потрібно терміново вносити зміни до земельного кодексу, адже військові, які захищають країну, мають право на землю. Якщо цього не буде – люди втрачатимуть віру", – сказав він.

Соціолог Андрій Єременко вказав на брак прозорості у процедурах черговості та фінансування відбудови.

- "Потрібна публічна звітність, громадський контроль, реальна участь громади. Нині всі здобутки приписують місцевій владі попри корупційні скандали. Без прозорості не буде довіри", – зазначив він.

У свою чергу заступник директора БФ Андрія Засухи Василь Олексюк розповів про реалізований проєкт житла для військовослужбовців.

- "Разом із ФК «Ковалівка» ми побудували інклюзивне котеджне містечко для військових. 59 родин вже проживають у комфортних умовах, і найголовніше – будинки з землею передано у приватну власність", – повідомив Олексюк.

Теги: #кравченко #возний #олексюк #магдич #єременко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 25.07.2025
Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

16:37 24.07.2025
Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

19:57 23.07.2025
Глава МВС: Думаю, ворог хотів використати акції протесту, але ми навчилися спілкуватися і поважати один одного

Глава МВС: Думаю, ворог хотів використати акції протесту, але ми навчилися спілкуватися і поважати один одного

18:26 23.07.2025
Генпрокурор: Якщо вам допоможе - можу розписатися кров’ю, що не зловживатиму повноваженнями

Генпрокурор: Якщо вам допоможе - можу розписатися кров’ю, що не зловживатиму повноваженнями

16:44 23.07.2025
Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

15:30 07.05.2025
Київські екологи вимагають відставки директора Департаменту захисту довкілля КМДА

Київські екологи вимагають відставки директора Департаменту захисту довкілля КМДА

12:05 03.04.2025
СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко: Плануємо вийти на виробництво приблизно 100 вітротурбін на рік на початок 2026 року

СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко: Плануємо вийти на виробництво приблизно 100 вітротурбін на рік на початок 2026 року

10:23 03.04.2025
Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

10:16 03.04.2025
У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

12:45 22.10.2024
Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади - опитування

Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади - опитування

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

Адвокатське об’єднання «Barristers» підписало меморандум про співпрацю з кавказькими організаціями

Аспіранти заявляють про незаконність запровадження Міносвіти додаткових заліків та оскаржать їх в суді

Створення спецтрибуналу необхідне через прогалини у міжнародному правосудді, але воно стане символом епохи – аналітична доповідь

Замість спростування окремих елементів пропаганди треба створювати цілісну картину світу, де ворожі наративи втрачають сенс – дискусія про інформоборону

Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявляє про чергову безпідставну інформатаку на компанію

В Україні є великі шанси на формування нової партії євроскептиків після війни - політолог

В України неможливий "грузинський сценарій" після виборів - аналітик

Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

Help оголосила про старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів "Німецька підтримка українським громадам"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА