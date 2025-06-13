В України неможливий "грузинський сценарій" після виборів - аналітик

РФ вже зараз починає грати на електоральному полі в Україні, але проросійські сили зможуть набрати не більше 15% під час післявоєнних виборів і повторення грузинського політичного сценарію в країні неможливий, відзначає керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

"Ми сьогодні не говоримо про вибори в Україні, ми говоримо про ті тенденції, які зараз закладаються... Росія вже починає готуватися до майбутніх виборів на території України, і вона починає грати в свої ігри достатньо активно", - сказав Денисенко під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він повідомив, що за результатами аналізу соціологічних досліджень, які проводилися за останній рік, "латентних проросійських виборців, залишається в Україні приблизно 7-12%". "Якщо говорити про максимальний можливий проросійський електорат в Україні, це максимум 15%. Реально, напевно, його стає оцінювати приблизно в 10-11%. Це реально достатньо багато. І в разі, звичайно, якщо всі вони об'єднаються під єдиною політичною силою і будуть мати якогось єдиного харизматичного лідера, я повторююся, що вони максимально можуть отримати до 15%", - сказав Денисенко.

При цьому від відзначив, що відверто проросійську позицію зберігає лише 2-3% населення України.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Нагірний відзначив, що суттєва частина населення України сприймає елементом власної ідентичності російську культуру і в України є певна система настроїв, цінностей, яка орієнтована на російське середовище. "Вона досить строката, але вона існує... Росія це завжди використовує", - відзначив він.

У той же час експерт відзначив, що Україна зараз перебуває в точці, "коли є можливість взагалі позбутися в українському політичному полі від різних проросійських сил". Він згадав, що після Революції Гідності Комуністична партія України, яка була флагманом в проросійському сегменті українського політикуму, електорально програла. Далі проросійський виборець зробив вибір на користь більш поміркованого політичного поля, пов'язаного з "Опозиційною платформою - За життя". "На сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, коли електорально цілком можливо, що уже пост-ОПЗЖ не матиме шансів на якийсь серйозний успіх, але тим не менше все одно проросійський сегмент буде представлений", - пояснив Нагірний.

За його словами, дуже важливо "не тільки те, коли і як будуть відбуватися вибори, а й які ідеї будуть запропоновані на цих вибора".

За словами Денисенка, одна з головних задач підривної роботи росіян в Україні – "це максимальна атомізація суспільства і максимальне підігрівання ворожих настроїв між цими атомістичними частинами українського суспільства". "Другий момент, другий великий наратив – це зведення цілей війни до чужих або незрозумілих інтересів. Меседжі на кшталт того, що це війна олігархів, нас використовують як геополітичних ляльок, ми ніколи не можемо перемогти ядерну державу і так далі. Такі меседжі формують емоційне дистанціювання від спротиву, нівелюють сенс жертовності і стимулюють втрату національного контексту війни. Тобто, їм потрібно максимально зробити все від себе залежно, щоб ця війна перестала бути екзистенційною для України і для українців. Третій момент – це дискредитація мобілізації як такої", - сказав він.

Крім того, використовуються гібридне використання західного та історичного досвіду як аргументу на користь мирного врегулювання за будь-яку ціну, а також це максимальне роздування ідеї ізоляціонізму України, додав Денисенко.