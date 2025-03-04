Персонал окупованої ЗАЕС збережено, він готовий приступити до роботи на станції в будь-який момент – СЕО

Київ. 4 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – АТ "НАЕК "Енергоатом" вдалося зберегти персонал окупованої 3-4 березня 2022 року Запорізької АЕС, і в разі її звільнення та повернення Україні він готовий одразу ж стати до роботи, завив генеральний директор Запорізької АЕС Руслан Кариков на пресконференції "Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу" в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Я як генеральний директор можу сказати, що кістяк персоналу збережено (…) Ми забезпечуємо можливість заходу на об'єкт і виконання своїх обов'язків в будь-який момент", - сказав він.

За словами гендиректора, більшість персоналу знаходиться на підконтрольній Україні території.

"Наш персонал працює, підтримує кваліфікацію. Ми працюємо на всіх майданчиках компанії, працевлаштовуємо людей. Ми виконуємо роботу під час ремонтних кампаній енергоблоків, залучені до ремонтно-будівельних робіт на енергоблоках №3,4 на Хмельницькій АЕС. Збережено адміністрацію станції", - зазначив він.

Як нагадав Кариков, з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами трудовий колектив станції проявив свої патріотичні якості та професіоналізм і продовжував працювати і виконувати свої обов'язки, однак в умовах окупації довго це неможливо було робити.

"ЗАЕС стала символом професіоналізму, незламності та відданості українських атомників своїй справі. Навіть в таких умовах персонал не залишив своїх місць, персонал до останнього виконував свої обов'язки щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - сказав гендиректор.

Проте, коли російські окупанти почали примушувати українських атомників до підписання контрактів та отримання російських паспортів, персонал змушений був з ризиком для життя покинути майданчик ЗАЕС. Наразі більша його частина знаходиться на підконтрольній Україні території.

"ЗАЕС існує, ЗАЕС продовжує працювати. Так, поки без генерації, але ми впевнені, що наближається час нашої перемоги, наближається час повернення на АЕС та до рідних домівок. Ми готуємося до повернення і знаємо, що після цього робити", - запевнив Кариков.

Він також додав, що 308 колишніх працівників ЗАЕС служать у Збройних силах України.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

Як повідомлялося, голова "Енергоатому" Петро Котін з приводу других роковин окупації ЗАЕС у 2024 році повідомив, що на станції співробітників компанії на той момент вже не залишилося: на початок 2024 р. там ще працювали 360 осіб, але потім доступ на станцію їм було закрито.

До моменту захоплення російськими військами ЗАЕС 3-4 березня 2022 р. на станції працювало більше 11 тис. робітників.

Джерело: https://www.youtube.com/live/y1_BVUbsAAM