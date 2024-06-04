Майже половина українців бачить погіршення в ситуації з демократією та економікою в країні за п'ять років каденції Зеленського - КМІС

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців віддає перевагу демократичній системі, ніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. З огляду на це було проведено опитування про те, як на думку респондентів за п'ять років президентства Володимира Зеленського змінилася ситуація з демократією в країні.

"19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали)", - зазначено у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому КМІС у вівторок.

Респондентів також запитали про зміни в економіці за останні п'ять років (із фокусом-поясненням, що йдеться про умови для розвитку, прозорість правил, справедливе ставлення до бізнесу). Як і у випадку з демократією, якщо респонденти бачили погіршення, уточнювали, з чим саме це скоріше пов'язано.

"Вважають, що за останні 5 років ситуація в економіці покращилася – 17%, не змінилася – 21%. Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини)", - повідомляє КМІС.

"Хоча не більше п’ятої частини українців бачать покращення у сфері демократії і економіки за підсумками 5 років президентства В. Зеленського, але водночас і не більше чверті відзначають погіршення ситуації через хибні дії влади. Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади (і враховуючи ці результати та результати попередніх опитувань скоріше українці зводили би пояснення до діяльності команди / оточення та до об’єктивних реалій повномасштабної війни). Враховуючи історичний досвід України і те, як завершувалися 5-річні періоди попередніх президентів, нинішнє сприйняття є досить непоганим і лишає значний простір для президента (зрозуміло, у разі врахування проблем та ухвалення належних рішень і дій) зберігати серед населення досить високу підтримку та оптимізм щодо майбутнього", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування тривало з 16 до 22 травня 2024 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) опитано 1 002 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій урядом України. До вибірки не включали жителів територій, що тимчасово не контролюються владою України (водночас із 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, що наразі є окупованою), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додають певне систематичне відхилення, проте загалом вважається, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.