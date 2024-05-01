Кличко: Президент України несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє пресслужба мера столиці, таку заяву Кличко зробив в ефірі телеканалу "Київ", коментуючи питання щодо легітимності президента України та верховного головнокомандувача Зеленського після завершення його президентського терміну 20 травня цього року.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою та її захист і оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка", - наголосив Кличко.

"До того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - додав він.