Політика

18:26 01.05.2024

Кличко: Президент України несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни

1 хв читати
Кличко: Президент України несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє пресслужба мера столиці, таку заяву Кличко зробив в ефірі телеканалу "Київ", коментуючи питання щодо легітимності президента України та верховного головнокомандувача Зеленського після завершення його президентського терміну 20 травня цього року.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою та її захист і оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка", - наголосив Кличко.

"До того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - додав він.

Теги: #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 30.04.2024
Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

12:44 30.04.2024
Віталій Кличко привіз трьом бригадам на Схід великі партії дронів та старлінків

Віталій Кличко привіз трьом бригадам на Схід великі партії дронів та старлінків

18:03 26.04.2024
До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

15:47 25.04.2024
Кличко пропонує спростити процедуру забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни

Кличко пропонує спростити процедуру забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни

17:17 22.04.2024
Кличко передав НАБУ результати внутрішнього аудиту щодо ремонту Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни

Кличко передав НАБУ результати внутрішнього аудиту щодо ремонту Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни

19:32 19.04.2024
Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

15:03 10.04.2024
Віталій Кличко зустрівся з мером Кракова Яцеком Майхровським та вручив йому відзнаку "За сприяння обороні Києва"

Віталій Кличко зустрівся з мером Кракова Яцеком Майхровським та вручив йому відзнаку "За сприяння обороні Києва"

17:15 03.04.2024
Кличко ініціював вирішення проблеми житла для переселенців по всій країні

Кличко ініціював вирішення проблеми житла для переселенців по всій країні

20:20 02.04.2024
Віталій Кличко представив Концепцію відновлення місцевого самоврядування України - АМУ

Віталій Кличко представив Концепцію відновлення місцевого самоврядування України - АМУ

13:00 01.04.2024
Київ був і залишається метою для путіна - Кличко

Київ був і залишається метою для путіна - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ОСТАННЄ

В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді, незважаючи на відкрите проти його дружини розслідування за фактами корупції

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Порошенко привіз в артбригади детектори дронів "Цукорок", шини і шиномонтажну майстерню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА