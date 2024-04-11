Політика

18:57 11.04.2024

Порошенко везе на східний фронт чергові 2 тисячі дронів

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2 тисячі FPV дронів, а також будівельна техніка, пересувні ремонтні майстерні та інше спорядження, куплене Фондом Порошенка, вирушають у бойові бригади на східний фронт. 

Від початку року це вже четверта велика партія дронів-камікадзе, які зараз, в умовах дефіциту артилерійських снарядів рятують українських солдат. Дрони оснащені платами ініціації – показує Петро Порошенко, частина з них вже з вибухівкою. А це означає, що просто завтра вони почнуть працювати на передовій. Загальна вартість цієї партії техніки – 48 млн грн. 

«Сьогодні дуже важливий, але і дуже складний день. Сьогодні Верховна Рада нарешті проголосувала закон про мобілізацію. Він, на жаль, не враховував величезну кількість вимог. Перша – це захистити Україну, і друга – це захистити солдата. Дивним чином із закону зникли і чіткий, визначений термін звільнення, і вимоги щодо ротації, і чіткі позиції, що силовики і держслужбовці також мають бути на фронті. І чіткі позиції, які збільшують мотивацію, в тому числі і матеріальні виплати для солдат», – зазначив Порошенко. 

«Наша боротьба призвела до того, що лише крайня позиція була врахована шляхом зобов’язань уряду зробити це в найкоротший термін. Але нам з вами робити свою справу. І сьогодні вночі ми виїжджаємо на Схід. Зараз тут перед вами 4 ПАРМа, два прально – душових комплекси. І дві тисячі дронів», – говорить Порошенко. 

«Це і Мольфари і Пегаси. Вони йдуть з платою ініціації, частина з них йде з вибухівкою,  і вже завтра вони будуть мати бойове застосування. І додатково 6 тракторів, бульдозерів, екскаваторів – це наш внесок у побудову фортифікаційних споруд. Бо воювати треба і екскаваторами. Не можуть солдати, які готують лінію оборони, робити це саперними лопатками», – наголошує пʼятий президент. Як відомо, днями Порошенко передав шість екскаваторів для військових будівельників на Сумщині – вони будують захисні споруди вздовж кордону з державою-агресором. 

«Я хочу наголосити, що я вірю в перемогу. Я роблю все, щоб захистити українського воїна. І ми переможемо», – переконаний Порошенко. 

Теги: #порошенко #fpv

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