Віталій Кличко зустрівся з мером Кракова Яцеком Майхровським та вручив йому відзнаку "За сприяння обороні Києва"

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Кракова Яцеком Майхровським та вручив йому відзнаку "За сприяння обороні Києва". Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Зустрівся в Польщі з мером міста-побратима Києва – Кракова, Яцеком Майхровським. Подякував міській владі за допомогу українцям з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Запросив пана Майхровського відвідати наше місто. Та вручив йому відзнаку від столиці - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що від початку широкомасштабної війни Краків передав Києву тонни гуманітарної допомоги, прихистив понад 175 тисяч українців, які рятувалися від війни. А також організував логістичний центр для транспортування допомоги від інших партнерів нашої держави. Та завжди підтримував Україну в її євроінтеграційних прагненнях.

Під час зустрічі мери Києва та Кракова обговорили також подальшу допомогу Україні та Києву.

Яцек Майхровський, у свою чергу, подарував Києву новий оберіг.

"Мер Кракова передав символічну скульптуру на знак дружби і співпраці між нашими містами – дракона. Який, за словами польських друзів, тепер теж оберігатиме Київ", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Братиславі з мером словацької столиці Матушем Валло та обговорив подальшу допомогу і нові проекти відбудови Києва та України.