Україна буде розвивати платформу для екстернальної освіти дітей, що перебувають за кордоном - Роман Грищук

Україна буде розвивати платформу для екстернальної освіти дітей, що перебувають за кордоном, заявив народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

"Ми маємо розуміти, що діти, які знаходяться за кордоном, яким зараз 6 років, не мають своєї школи в Україні. Їх рідна школа в Польщі, в Німеччині, чи куди вони пішли вперше... Кількість цих діток буде зростати", - сказав депутат у середу під час форуму "Поточна ситуація та перспективи біженців з України: від надзивчайного реагування до повернення та (ре)інтеграції" за підтриким Українського Червоного Хреста.

За словами парламентаря, "вже півроку як перейшов від парадигми повертати дітей в Україну, до підходу ми маємо тримати зв'язок з родиною, з дитиною". Державі необхідно тримати зв'язок із такими родинами та дітьми, щоб вони отримували додаткові знання з українського компоненту.

Крім того, за його словами значною проблемою лишається кількість дітей, яких держава не бачить ні у вітчизняній системі освіти, ні у іноземній.

Як повідомлялося раніше, Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном. Учням пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент шкільної програми". За проєктом таке навчання забиратиме усього 6-8 учбових годин на тиждень. Решту предметів діти вивчатимуть у школах країн, де вони зараз перебувають, і цю частину навчання їм наприкінці року зарахують автоматично.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запровадження скороченої дистанційної програми має на меті зменшити навантаження на школярів, які змушені встигати за двома освітніми програмами – українською та закордонною.