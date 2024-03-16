Політика

15:48 16.03.2024

Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

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Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном і висловив подяку США за нещодавній пакет військової допомоги, що допоможе нашому народу протистояти російській агресії.

Як повідомляє МЗС у телеграм-каналі, Кулеба наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами.

Дипломати обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакета підтримки України з боку США.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни. Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми здатні перемагати Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", - наголосив Кулеба.

Сторони також обмінялися думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/2011

Теги: #кулеба #блінкен

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