Політика

18:01 27.02.2024

Подоляк: Сам факт обговорення можливості відправлення іноземних військ в Україну - хороший сигнал

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Подоляк: Сам факт обговорення можливості відправлення іноземних військ в Україну - хороший сигнал

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже сам факт обговорення серед європейських партнерів можливості відправлення в Україну західних військ для стримування російської агресії є хорошим сигналом.

"Будь-яка ініціатива - це завжди додаткові можливості. І це чітке окреслення паном Макроном абсолютного розуміння того, на якому етапі війни ми перебуваємо та які ризики цей етап становить", - заявив Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як він зазначив, важливим є вже навіть сам факт дискусії серед партнерів на цю тему.

"Зрозуміло, що сьогодні Україна чекає насамперед на вирішення питань, про які є прямі домовленості, - це пришвидшення і збільшення поставок військової техніки й високотехнологічних рішень. Дрони, снаряди, далекобійні ракети, авіаційні компоненти", - сказав радник глави Офісу президента.

"Але ще раз уточню, що розширення тем, які дискутуються, зокрема за рахунок обговорення можливості направлення в Україну обмежених контингентів для різних місій, - це хороший сигнал", - резюмував Подоляк.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі європейських лідерів на саміті в Парижі щодо підтримки України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для перемоги у війні проти Росії не виключено відправлення в Україну західних сухопутних військ.

Теги: #подоляк

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