Кулеба і Блінкен обговорять питання снарядів, ППО, далекобійних можливостей для України і вбивство Навального

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить у Мюнхені двосторонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Розпочинаємо роботу на Мюнхенській безпековій конференції у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Перші двосторонні переговори з Мюнхені - з держсекретарем США Ентоні Блінкеном", - написав Кулеба в сторіс в Instagram.

Під час спілкування зі ЗМІ перед початком переговорів Кулеба наголосив, що без підтримки США українського народу "РФ домоглася б набагато більшого, і загроза західним сусідам була б безпосередньою".

За його словами, вони обговорять найактуальніші питання - боєприпаси, протиповітряну оборону, далекобійні можливості. Також сторони обговорять "ширші політичні питання в міру наближення другої річниці російської агресії", зокрема реалізацію української "Формули миру".

"І ми не можемо вести цю розмову, без урахування ширшого контексту - того, що сталося вчора в Росії, - вбивства Олексія Навального. І я згоден із держсекретарем: це нагадування, але також і тривожний дзвінок для всіх, хто все ще вірить, що Путін - це той, з ким можна вести переговори або укладати угоди. Путін убиває. Він вбиває своїх супротивників, він вбиває своїх громадян, він вбиває громадян інших країн. Тому нам необхідно визначитися щодо нашого ставлення до Росії і щодо того, як слід поводитися з Путіним, зокрема у світлі майбутніх так званих "виборів"", - наголосив Кулеба.