У Пакистані завершили підрахунок голосів на парламентських виборах

У Пакистані підбили підсумки парламентських виборів, що відбулися минулого четверга, перше місце посіли незалежні кандидати, переважно пов'язані з партією експрем'єра Імрана Хана, який відбуває тюремний термін, повідомляє "Аль-Джазіра".

За даними Центральної виборчої комісії, з 266 місць у нижній палаті парламенту (Національній асамблеї) Пакистану 101 місце вибороли незалежні кандидати, 96 з них підтримує центристська партія з правим ухилом "Рух за справедливість", яку заснував експрем'єр Хан. Однак після того як суд визнав Хана винним за низкою звинувачень, Верховний суд і ЦВК постановили, що прихильники Хана можуть брати участь у виборах лише як незалежні кандидати, їм заборонено використовувати партійну символіку.

На другому місці опинилася партія експрем'єра Наваза Шаріфа "Пакистанська мусульманська ліга" - 75 місць. Третє місце посіла лівоцентристська Пакистанська народна партія Білавала Бхутто Зардарі - 54 місця.

На підрахунок голосів пішло понад 60 годин. Жодна з партій не домоглася необхідної більшості в 169 місць, щоб самостійно сформувати уряд.

У п'ятницю Шаріф заявив, що незважаючи на невдачу на парламентських виборах, він намагатиметься сформувати коаліційний уряд. До цього він відкидав можливість коаліції з іншими партіями.

На 2024 - 2029 роки в Національній асамблеї Пакистану передбачено 336 місць. На виборах у 2024 році кількість мандатів становила 266. Ще 70 місць у нижній палаті парламенту відведено жінкам і представникам меншин. Ці місця розподіляються між усіма партіями.

Вибори відбувалися на тлі складної економічної ситуації в країні, а також загострень у прикордонних регіонах.