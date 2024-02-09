Політика

14:25 09.02.2024

Кабмін схвалив методологію використання мов нацменшин у місцях їх проживання - Шмигаль

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Кабмін схвалив методологію використання мов нацменшин у місцях їх проживання - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив методологію використання мов національних меншин у місцях їх компактного проживання, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідно до профільного закону "Про національні меншини" ухвалюємо методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно і компактно проживають. Ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних і соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що таким рішенням влада забезпечує право національної меншини на розвиток своєї мови і водночас зберігає всі переваги української мови як державної.

"Впроваджуємо європейські стандарти, стаємо ближчими до ЄС і розраховуємо на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу до Європейського Союзу", - підсумував Шмигаль.

Як повідомили у пресслужбі віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, документ розроблено як частину реформи захисту прав національних меншин (спільнот) України в межах виконання рекомендацій Європейської комісії на шляху до початку переговорів про членство в ЄС.

"Сьогоднішнє затвердження методології, розробленої після раунду консультацій, зокрема з колегами з Ради Європи, Єврокомісії та представниками громадських організацій національних спільнот України, є ще одним кроком для належного забезпечення прав нацменшин України", - сказала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

У повідомленні наголошується, що методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин України в тих населених пунктах, де вони традиційно проживають, або в яких нацменшини становлять значну частину населення, тобто більш як 15% від загальної чисельності населення.

Документ, зокрема, визначає сфери суспільного життя, в яких мови нацменшин можуть використовувати поряд із державною мовою за рішенням сільської, селищної або міської ради.

"Це стосується таких питань: комунікації з органами влади та надання публічних послуг; надання медичної допомоги; надання топографічної інформації; розповсюдження інформації для загального ознайомлення; написання офіційних назв на табличках (вивісках) органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств; надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю тощо", - ідеться в повідомленні.

Теги: #кабмін #нацменшини

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