Кабмін схвалив реорганізацію комунальних закладів профосвіти в некомерційні товариства

Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на підвищення автономії закладів професійної освіти.

"У межах проєкту передбачається реорганізація комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. Це дасть змогу закладам: отримати більшу фінансову та управлінську самостійність; гнучкіше розпоряджатися власними коштами; самостійно формувати перелік посад і відмовитися від тарифної сітки", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що професійні коледжі зможуть використовувати зароблені кошти на розвиток власної матеріально-технічної бази та підвищення якості освітніх послуг.

Крім того, експериментальний проєкт передбачає апробацію методики розрахунку вартості освітніх послуг, а також створення наглядових рад при закладах освіти.

"Ми запускаємо апробацію змін, закріплених у законі "Про професійну освіту", спрямованих на зміну організаційно-правової форми закладів освіти та перехід на фінансування за освітні послуги", - розповіли у відомстві.

У Міносвіти повідомили, що перші заклади, які доєднаються до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі комунальні некомерційні товариства і за новими правилами, а інші коледжі приєднаються пізніше, коли за результатами апробації будуть затверджені правові механізми.

У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що рішення має мету вибудувати систему освіти, яка орієнтована на реальні потреби людей і відкриває більше можливостей для розвитку.

Як повідомлялося, 21 листопада заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній заявив, що на сьогодні в Україні закладів професійної освіти більше, ніж потрібно, тому їх мережа модернізується і осучаснюється.

