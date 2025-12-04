Інтерфакс-Україна
Події
08:34 04.12.2025

Кабмін схвалив реорганізацію комунальних закладів профосвіти в некомерційні товариства

2 хв читати

Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на підвищення автономії закладів професійної освіти.

"У межах проєкту передбачається реорганізація комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. Це дасть змогу закладам: отримати більшу фінансову та управлінську самостійність; гнучкіше розпоряджатися власними коштами; самостійно формувати перелік посад і відмовитися від тарифної сітки", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що професійні коледжі зможуть використовувати зароблені кошти на розвиток власної матеріально-технічної бази та підвищення якості освітніх послуг.

Крім того, експериментальний проєкт передбачає апробацію методики розрахунку вартості освітніх послуг, а також створення наглядових рад при закладах освіти. 

"Ми запускаємо апробацію змін, закріплених у законі "Про професійну освіту", спрямованих на зміну організаційно-правової форми закладів освіти та перехід на фінансування за освітні послуги", - розповіли у відомстві.

У Міносвіти повідомили, що перші заклади, які доєднаються до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі комунальні некомерційні товариства і за новими правилами, а інші коледжі приєднаються пізніше, коли за результатами апробації будуть затверджені правові механізми. 

У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що рішення має мету вибудувати систему освіти, яка орієнтована на реальні потреби людей і відкриває більше можливостей для розвитку. 

Як повідомлялося, 21 листопада заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній заявив, що на сьогодні в Україні закладів професійної освіти більше, ніж потрібно, тому їх мережа модернізується і осучаснюється.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/kabinet-ministriv-ukrainy-skhvalyv-eksperymentalnyi-proiekt-u-sferi-profesiinoi-osvity

https://t.me/svyrydenkoy/1113

Теги: #кабмін #пто

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 04.12.2025
Кабмін оновив Стратегію розвитку вищої освіти відповідно до викликів війни

Кабмін оновив Стратегію розвитку вищої освіти відповідно до викликів війни

08:39 04.12.2025
Кабмін визначив мінімальну кількість учнів в школі для надання освітньої субвенції

Кабмін визначив мінімальну кількість учнів в школі для надання освітньої субвенції

08:33 04.12.2025
Кабмін схвалив концепцію розвитку кадрового потенціалу наукової сфери "Національна система дослідників України"

Кабмін схвалив концепцію розвитку кадрового потенціалу наукової сфери "Національна система дослідників України"

08:13 04.12.2025
Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

22:43 03.12.2025
Кабмін звільнив Калєніченко з посади заступника голови ДПС

Кабмін звільнив Калєніченко з посади заступника голови ДПС

18:21 03.12.2025
Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

16:35 01.12.2025
Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

16:33 01.12.2025
Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

16:18 01.12.2025
Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

12:36 29.11.2025
Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

Держбюджет-2026 передбачає 468,5 млрд грн фінансування соціальної сфери

Кабмін виділив 224 млн грн на закупівлю блочно-модульних котелень для Сумщини і 1,76 млрд грн на ремонт доріг на Херсонщині та Миколаївщині

Вступна кампанія до вишів у 2026 році не передбачатиме мотиваційних листів - Міносвіти

Уже семеро постраждалих в Одесі

ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА