Глави МЗС України та Канади обговорили в Києві оборонну допомогу, Формулу миру, економічні питання

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула в Україну з неанонсованим візитом.

На спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою вона наголосила на непохитності канадської підтримки України і зазначила, що наразі Канада надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги.

Крім того, в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 000 українських військовослужбовців. І це навчання триває і сьогодні у Великій Британії, Латвії та Польщі.

За словами Жолі, також завершується процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

"У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися", - сказала вона.

Жолі зазначила, що це її четвертий візит до України.

У свою чергу очільник МЗС України перерахував основні теми перемовин із канадською колегою, насамперед про зброю.

"Продовжуємо працювати і над отриманням систем ППО, і іншої зброї, якою може нам допомогти Канада", - зазначив Кулеба.

Міністри також обговорили нові раунди санкцій проти РФ і реалізацію Формули миру президента Володимира Зеленського. Кулеба нагадав, що Канада головує в 4-му пункті Формули миру - щодо звільнення військовополонених і депортованих людей.

"Сьогодні ми говорили про політику, економіку, очікуємо ратифікації доповнень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів РФ в інтересах відновлення України. Оскільки для всіх очевидно, що Росія має заплатити за свою агресію, і тут рішення G7 буде фундаментальним", - розповів він.