Політика

18:00 29.01.2024

10% бюджету Києва пішло на підтримку військових - Кличко

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10% бюджету Києва пішло на підтримку військових - Кличко

Минулого року за кошти громади Києва захисники придбали 3000 дронів, а ще понад 400 отримали в якості благодійної допомоги. У січні 2024-го Київрада проголосувала за виділення з бюджету 500 мільйонів гривень на безпілотники. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ продовжує допомагати українським захисникам. 10% бюджету міста - 7 мільярдів гривень – спрямувала столиця на допомогу військовим у 2023 році. Із них понад 1,5 млрд пішли на закупівлю військовими дронів різних типів. Також Київ виділив понад 60 млн грн та закупив для військових засоби РЕБ. За кошти громади міста захисники придбали автівки, майже 3 тисячі дронів, необхідне спорядження. А в якості благодійної допомоги ми передали понад 400 дронів", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці наголосив, що цього року столиця продовжить допомагати військовим і збільшуватиме суму допомоги.

"У січні вже виділили 500 млн грн на придбання дронів різних типів. Передбачили 1,2 млрд грн на допомогу захисникам. І цю суму місто постійно збільшуватиме! На допомогу ветеранам та їх родинам, сім’ям загиблих воїнів передбачили 742 мільйони. У 2023 році закупили 612 квартир для захисників та їх родин. На цей рік на житло виділили 150 млн грн", - зазначив Кличко.

Він також нагадав, що з грудня кияни, які мобілізуються до лав ЗСУ, отримують від міста одноразову виплату 30 000 грн.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко побував на передовій на Донбасі, куди привіз захисникам дрони та системи РЕБ. Також повідомлялося, що Київ передав військовим 100 тисяч хімічних грілок.

Теги: #кличко #допомога_зсу #бюджет_киева

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