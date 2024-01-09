У Києві відбулося перше засідання експертної групи Bring Kids Back UA

За участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у форматі відеоконференції відбулося перше засідання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента.

"Щонайменше 20 тисяч дітей викрала Росія. І це лише за офіційними даними. Держава-терорист не надає жодної інформації про місцеперебування наших дітей жодним міжнародним організаціям чи державам", - сказав Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, оскільки нинішня глобальна система безпеки виявилася неефективною, потрібно створити інструменти, які працюватимуть на повернення дітей. Саме з цією метою було створено групу Bring Kids Back UA, яка сьогодні розпочинає свою роботу.

"Механізми та інструменти, які може запропонувати група, можуть бути використані не лише для припинення страждань в Україні, а й для запобігання подібним ситуаціям у світі в майбутньому", - резюмував він.

Група зосередиться на розробленні експертних висновків і рекомендацій, щоб запропонувати практичні кроки та механізми повернення українських дітей. Також, використовуючи досвід України, члени групи мають працювати над удосконаленням наявної міжнародно-правової бази задля запобігання таким ситуаціям порушення прав дітей у всьому світі.

На переконання Єрмака, досягти цієї мети можна лише спільними скоординованими зусиллями України та експертного середовища, міжнародної спільноти, тому минулого місяця було створено Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, яка й слугуватиме платформою для координації зусиль нашої країни та держав-партнерів.

Співголова Міжнародної експертної групи баронеса Гелена Кеннеді назвала питання повернення незаконно депортованих українських дітей надзвичайно важливим. На її переконання, потрібна стратегія реалізації поставлених завдань і координація світу у важливій роботі з повернення українських дітей з Росії, адже в майбутньому ці механізми, досвід України стануть основою для вдосконалення міжнародного права.

"Захоплення дітей, викрадення дітей із сім'ї, з місця, яке вони знають, щоб позбавити їх відчуття приналежності до народу, їхньої ідентичності, – це надзвичайно руйнівна річ для народу. Тож, окрім бомбардувань, ви переживаєте викрадення вашої молоді. І я думаю, що саме тому більшість світу співчуває вам", - сказала вона.