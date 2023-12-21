Політика

19:38 21.12.2023

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

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Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Демократи і республіканці в Сенаті США перестали вести гострі дискусії щодо допомоги Україні: є консенсус про необхідність продовження підтримки. Переговори зараз тривають виключно з питання південного кордону США, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Демократи і республіканці перестали вести якісь гострі дискусії щодо допомоги Україні. Тобто наразі існує політичний консенсус загальний, що про Україну, Ізраїль і Тайвань не сперечаємося: потрібно підтримувати, продовжувати. Але потрібно вирішити питання кордону. Інша річ, що можна було не прив'язувати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню до питання кордону, але Америка заходить у вибори, і, як і в будь-якій країні, всі починають мислити виключно категоріями внутрішньої політики", - сказав Кулеба на заході NV "Україна і світ попереду 2024".

Він зазначив, що питання кордону - це голоси виборців, і "голоси дуже чутливої категорії виборців".

"8 числа виходить після канікул Сенат, 9 січня виходить після канікул Палата представників. І без перебільшення в будь-який наступний день може бути ухвалено рішення", - наголосив міністр.

Очільник відомства пояснив, що спочатку має ухвалити рішення Сенат, потім передасть його Палаті представників США, яка повинна буде проголосувати.

"Зараз ви знаєте, що є дві команди - Республіканська і Демократична, які ведуть переговори виключно з питання кордону. Я хочу сказати, що предмет переговорів - це кордон, не Україна. І вони вестимуть переговори і завтра, і наступного тижня, незважаючи на те, що всі на канікулах. Але спілкування відбуватиметься, і прогрес у цих переговорах є", - заявив міністр.

У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

 

 

Теги: #сша #ситуація #кулеба

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