Шість людей загинуло внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - ЗМІ

Неподалік від Манхеттена (Нью-Йорк, США) потерпів авіакатастрофу гелікоптер з екіпажом в кількості шести осіб, всі вони загинули, передає Associated Press.

Як передає видання з посиланням на офіційних осіб, гелікоптер впав у четвер у річку Гудзон неподалік від Манхеттена.

У пожежній частині повідомили, що інформація про вертоліт у воді надійшла о 15:17. Офіційний представник повідомив Associated Press, що на борту було шість осіб, і всі вони загинули.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, Bell 206 здебільшого занурений, догори дном у воді. Було помічено кілька рятувальних човнів, які оберталися навколо літака.

Рятувальне судно було біля кінця довгого ремонтного пірсу для вентиляційної вежі, яка обслуговує Голландський тунель. Пожежні машини та інші машини швидкої допомоги стояли на вулицях поблизу місця події з мигаючими вогнями.

Джерело: https://apnews.com/article/new-york-helicopter-crash-e0368ea529659ee1513d92dcbf05a28d?utm_source=copy&utm_medium=share&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5BIxGeyLQc1sX3SugJnIfuaN8FJjJP2GsJ9HWgW4C_SR6Z_tJzqnH2WP47EA_aem_sihHKxS0CyMyuTC3GT4FQQ