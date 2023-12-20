Ротація в групі "За майбутнє": замість Балоги прийшов Торохтій

Народний депутат Віктор Балога вийшов із депутатської групи "За майбутнє", а позафракційний нардеп Богдан Торохтій увійшов до цієї групи, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграмі.

Про ротацію в депутатській групі було також повідомлено на засіданні Верховної Ради в середу.

Згідно з інформацією сайту Верховної Ради, Торохтій входив до фракції партії "Слуга народу" із серпня 2019 року і вийшов із неї в серпні 2023 року.

Наразі у складі групи "За майбутнє" 17 народних депутатів.