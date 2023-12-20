Політика

13:30 20.12.2023

Ротація в групі "За майбутнє": замість Балоги прийшов Торохтій

1 хв читати
Ротація в групі "За майбутнє": замість Балоги прийшов Торохтій

Народний депутат Віктор Балога вийшов із депутатської групи "За майбутнє", а позафракційний нардеп Богдан Торохтій увійшов до цієї групи, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграмі.

Про ротацію в депутатській групі було також повідомлено на засіданні Верховної Ради в середу.

Згідно з інформацією сайту Верховної Ради, Торохтій входив до фракції партії "Слуга народу" із серпня 2019 року і вийшов із неї в серпні 2023 року.

Наразі у складі групи "За майбутнє" 17 народних депутатів.

 

Теги: #рада #за_майбутнє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 20.12.2023
Нардеп Соколов склав присягу й увійшов до "Батьківщини" замість Данілова - Геращенко

Нардеп Соколов склав присягу й увійшов до "Батьківщини" замість Данілова - Геращенко

10:56 20.12.2023
Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

13:25 15.12.2023
Нардепи пропонують визнати незалежність Інгушетії

Нардепи пропонують визнати незалежність Інгушетії

23:41 14.12.2023
За день петиція про відміну "поправок Лозового" набрала потрібну кількість голосів

За день петиція про відміну "поправок Лозового" набрала потрібну кількість голосів

20:28 14.12.2023
Віцемаршалок Сенату Польщі запевнив Кондратюк у зміцненні співпраці між державами

Віцемаршалок Сенату Польщі запевнив Кондратюк у зміцненні співпраці між державами

12:28 11.12.2023
Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження

11:24 09.12.2023
Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

08:59 09.12.2023
Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

21:45 08.12.2023
Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

13:27 08.12.2023
Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

Вступ до НАТО частини території України неможливий

Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

ОСТАННЄ

Посли G7 провели зустріч із Кулебою для обговорення дипломатичних зусиль і реформ

У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

Доопрацьований документ щодо Формули миру буде передано Росії - Зеленський

Вступ до НАТО частини території України неможливий

Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський

Італія продовжить допомагати Україні у 2024 році - рішення уряду

Процес вступу України та Молдови до ЄС застопориться, переконаний Ердоган

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА