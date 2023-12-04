Кулеба: Закликаємо ЄС не затягувати процес вступу не тільки для України, а й для всіх країн-кандидатів, включно із Західними Балканами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС "не повторювати помилку", затягуючи процес вступу до Євросоюзу для всіх країн-кандидатів, не лише для України.

"Ми закликаємо Євросоюз не повторювати помилку, затягуючи процес вступу всіх країн, не тільки України, а й усіх країн-кандидатів, включно із, звісно, Західними Балканами", - сказав Кулеба в інтерв'ю Euronews Serbia.

Міністр також зазначив, що "саме Україна вивела Євросоюз із коми розширення".

"Ми - і Україна, і Сербія - належимо до Європи. Ми обидві європейські нації. У нас є свої національні інтереси, але ми всі європейці. Тож ідеться про стратегію. Йдеться про поширення європейських правил, європейських принципів, європейського способу життя на її історичному просторі", - сказав Кулеба про процес розширення ЄС.