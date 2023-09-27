Вишеградська четвірка закликала ЄС посилити контроль за українським аграрним експортом і розглянути введення поворотних застав на зерно

Аграрні міністри Вишеградської групи (Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини) закликали Європейську Комісію посилити контроль за транзитом українського зерна "коридорами солідарності", а також запровадити зворотні застави для трейдерів, які здійснюють його експорт, повідомила пресслужба Міністерства сільського господарства Чехії.

Згідно з повідомленням, аграрні міністри Вишеградської четвірки та міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, який у вівторок онлайн брав участь у зустрічі в Зноймо (Чехія), обговорили український план дій із забезпечення роботи коридору солідарності з країнами за межами Євросоюзу.

"Ми хочемо запропонувати Єврокомісії запровадити поворотні депозити або інший фінансовий механізм для трейдерів, які імпортують зерно з України. Якщо після завершення торгівлі вони зможуть довести, що зерно опинилося в країні, в якій воно перебувало, і пішло з Європи через порти Балтії або Польщі, вони отримають свої гроші назад. Ключову роль відіграють торговці, тому що вони визначають, куди йдуть реалізовані товари", - процитувала пресслужба Міністерства сільського господарства Чехії керівника відомства Марека Виборного.

Чеський міністр вказав на важливість гарантій з боку України щодо того, що експорт українського зерна надходитиме до третіх країн через так звані "коридори солідарності", а не залишиться в Європі.

"Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні, яка захищається від російської агресії, і допомогти країнам, які залежать від українського зерна. Однак водночас ми хочемо отримати гарантії того, що це зерно не потрапить до країн ЄС і тим самим не обвалить ринок", - наголосив Виборний.

Він нагадав українському міністру, що європейські фермери наразі перебувають у складній ситуації, спричиненій зростанням цін на енергоносії, корми та добрива, що, зокрема, в Чехії стосується виробництва фруктів, овочів, хмелю та тваринництва.

Виборний розповів, що Європейська Комісія відреагувала на складну ситуацію на сільгоспринках і дозволила низці держав надати фермерам національні субсидії. Наприклад, Чехія отримала з бюджету ЄС CZK163 млн крон (EUR6,667 млн) для найбільш постраждалих районів, до яких буде додано ще CZK80 млн (EUR3,71 млн) із національних джерел.

"Однак нам доводиться шукати інші шляхи допомоги, і один із них - забезпечити, щоб українське виробництво потрапляло туди, куди йому потрібно", - додав чеський міністр.

Мінсільгосп Чехії повідомив, що минулого тижня міністр Виборний звернувся до єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховського з проханням забезпечити активніший контроль над зобов'язаннями України ретельніше контролювати свій експорт.

Чеський міністр переконаний, що необхідно шукати загальноєвропейське рішення для підвищення ефективності коридорів солідарності. На зустрічі в Зноймо міністри Вишеградської четвірки вказали, що контроль ЄС (за експортом українських агротоварів - ІФ-У) має бути більш послідовним.

Як повідомлялося, Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, які дадуть змогу уникнути нового різкого зростання постачання.

Обмеження були введені 2 травня і стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська агропродукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди їхньому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони, а Болгарія задумалася про квотування імпорту українського соняшнику. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Джерело: https://eagri.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministri-zemedelstvi-v4-vyzveme-eu-aby-vice-kontrolovala-ukrajinsky-vyvoz-a-zvazila-zavedeni-vratnych-kauci-na-obili