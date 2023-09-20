Політика

10:50 20.09.2023

Справжня мета вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів - позбавити коштів громади  - Білоцерковець

3 хв читати
Справжня мета вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів - позбавити коштів громади  - Білоцерковець

Верховна Рада сьогодні має розглядати законопроєкти про вилучення "військового" ПДФО у громад та передачу цих коштів до державного бюджету. Якщо ці зміни проголосують, військові не побачать ні грошей, ні допомоги від громад. Про це заявив голова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець.

"Центральна влада все ж таки вирішила спробувати позбавити громади "військового" ПДФО. Невідкладно. Без обговорення. На сьогодні у Верховній Раді запланований розгляд законопроектів, якими "військовий" ПДФО вже з 1 жовтня цього року хочуть забрати з місцевих бюджетів. За підрахунками, йдеться про 120 млрд грн до кінця 2024 року. Результат вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів буде очікувано сумний: ні грошей, ні допомоги. Бо ці кошти просто розчиняться в державному бюджеті. Якщо влада забере "військовий ПДФО" громади вже не зможуть допомагати військовим, як раніше. У народних депутатів ще є можливість не допустити цього", - заявив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що підставою для змін оголошують збільшення фінансування сил оборони. Проте реальна причина, за його словами, - "політична спроба позбавлення коштів громад".

"Ми ж всі розуміємо: від того, що гроші витягнуть з однієї "кишені" та перекладуть в іншу, їх більше не стане. Бо гроші, отримані від "військового" ПДФО, громади і зараз здебільшого витрачають на безпеку і оборону. При цьому громада працює з військовими частинами напряму. Захисники самі відзначають, що знаходяться в конструктивному діалозі з місцевою владою, тоді як "в центрі" їх не завжди чують. Тому неофіційно вони зараз просять знайти шляхи, щоб ці кошти залишилися у громад", - зазначив керівник фракції "УДАР Віталія Кличка".

Зокрема, Київ передбачив можливість використати у вигляді субвенції з міського бюджету до 5 млрд грн на потреби військових. Понад 3,5 млрд грн виділила влада Києва на безпеку, оборону та забезпечення військових та їх родин від початку широкомасштабного вторгнення. З них:

- понад 2 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на зброю, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій; 

- 904 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їхніх сімей та ВПО:

- 555 млн грн - на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям.

Крім того, київська влада продовжує активно залучати допомогу від іноземних партнерів, бізнесу, благодійників та спонсорів, повідомив Білоцерковець.

Керівник фракції УДАРу наголошує, що замість руйнування місцевого самоврядування нардепи можуть зробити добру справу.

"Щоб зробити допомогу захисникам з боку громад максимально ефективною, мер Києва Віталій Кличко ініціював утворення Координаційної ради за участі міських, селищних та сільських голів, представників Генштабу та Міністерства оборони. Нардепи ж можуть якнайшвидше ухвалити вже зареєстровані у ВР законопроекти №9559-д та 9560-1, які легалізують витрати громад на оборону та дозволять місцевій владі допомагати нашим військовим без абсурдної загрози кримінальної відповідальності", - пропонує Дмитро Білоцерковець.

Теги: #пдфо #білоцерковець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 13.09.2023
Через внесення в Раду проєкту закону про вилучення "військового" ПДФО у громад АМУ вимагає зустрічі з президентом

Через внесення в Раду проєкту закону про вилучення "військового" ПДФО у громад АМУ вимагає зустрічі з президентом

13:54 14.08.2023
У Кличка закликають нардепів посилити відповідальність за руйнування культурної спадщини

У Кличка закликають нардепів посилити відповідальність за руйнування культурної спадщини

13:00 20.06.2023
У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

16:24 30.03.2022
Розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме, - Кличко

Розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме, - Кличко

18:52 12.05.2020
"Голос" ініціює перерозподіл ПДФО до кінця року для збільшення фінансування місцевих громад

"Голос" ініціює перерозподіл ПДФО до кінця року для збільшення фінансування місцевих громад

15:14 03.12.2019
Глава Мінфіну України допускає зниження ставки ПДФО при перевиконанні держбюджету-2020

Глава Мінфіну України допускає зниження ставки ПДФО при перевиконанні держбюджету-2020

17:10 11.09.2019
ВР ухвалила у першому читанні законопроект про об'єднання звітності щодо ЄСВ та ПДФО

ВР ухвалила у першому читанні законопроект про об'єднання звітності щодо ЄСВ та ПДФО

13:05 05.02.2018
Данилюк оскаржить в адмінсуді вимоги ДФС про сплату 517 тис. грн ПДФО

Данилюк оскаржить в адмінсуді вимоги ДФС про сплату 517 тис. грн ПДФО

19:04 20.12.2017
Кабмін пропонує ВР об'єднати звітність для ЄСВ і ПДФО

Кабмін пропонує ВР об'єднати звітність для ЄСВ і ПДФО

14:09 01.03.2017
Надходження податку на доходи фізосіб за два місяці 2017 р. зросли на 45% проти двох місяців 2016 р.

Надходження податку на доходи фізосіб за два місяці 2017 р. зросли на 45% проти двох місяців 2016 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна продовжить відігравати роль гаранта продовольчої безпеки – Зеленський на Саміті сталого розвитку

Уперше є шанс зупинити агресію на умовах країни, на яку напали - Зеленський

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією

Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

Керівництво ВР пропонує відкликати Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

ОСТАННЄ

Корнієнко заявляє про необхідність повернути конкурси на держслужбу починаючи з категорії "А"

Корнієнко: У найближчі 5-10 років на нашу держслужбу чекає дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції

Україна продовжить відігравати роль гаранта продовольчої безпеки – Зеленський на Саміті сталого розвитку

Уперше є шанс зупинити агресію на умовах країни, на яку напали - Зеленський

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією

Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

Керівництво ВР пропонує відкликати Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

Заява України про можливе введення заборони на польські продукти - це просто тиск - польський міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА