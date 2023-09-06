Політика

18:12 06.09.2023

Порошенко: Головне завдання нового міністра оборони - ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

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Порошенко: Головне завдання нового міністра оборони - ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що головне завдання нового міністра оборони Рустема Умєрова - прозоре й ефективне забезпечення Збройних сил України.

Як повідомляється на сайті політсили в середу, парламентарій закликав наслідувати приклад ексміністра Степана Полторака (обіймав посаду у 2014-2019), а не Резнікова (2021-2023), і зазначив, що саме навколо українського воїна мають тримати єдність усі політичні сили.

"За понад чотири роки цього парламенту "Європейська солідарність" жодного разу не голосувала за кадрові призначення. Це принципова позиція... Але 24 лютого все змінило... Ми були завжди єдині в підтримці воєнних законів, бо це не про політику, це про державу Україну", - зазначив лідер партії.

Він наголосив, що подання Умєрова - перше подання міністра оборони після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. "Розумію всі проблеми з цим призначенням, бо Рустем не має воєнного досвіду, але він блискучий менеджер, я впевнений, що ключові функції Міністерства оборони, а саме прозоре, транспарентне й ефективне забезпечення Збройних сил України, він витягне", - вважає політик.

Порошенко також назвав призначення людини кримськотатарської національності міністром оборони "дуже потужним меседжем, що ніякі домовленості без Криму неможливі".

Теги: #порошенко

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