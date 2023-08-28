Політика

17:48 28.08.2023

Тема статусу Косова не була ключовою на зустрічі Зеленського і Вучича в Афінах - Жовква

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Тема статусу Косова не була ключовою на зустрічі Зеленського і Вучича в Афінах - Жовква

Тема статусу Косова на зустрічі президентів України і Сербії Володимира Зеленського та Александара Вучича в Афінах минулого тижня не була ключовою, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Якщо ви запитаєте, чи звучала тема Косова на зустрічі з президентом як ключова, - ні, не звучала. Адже позиція України не змінювалася", - сказав він.

За словами заступника глави Офісу президента, на зустрічі порушували важливіші питання. "У Сербії є досвід європейської інтеграції. І він цікавий нам із погляду того, що країна вже має не тільки кандидатський статус, а й розпочала переговори про вступ до ЄС", - сказав він.

"Безумовно, Володимир Зеленський поінформував про те, як триває процес європейської інтеграції України. Ми почули чітке запевнення президента Сербії щодо підтримки територіальної цілісності, суверенітету України, включно з Кримом. Було дуже важливо це почути від президента Сербії", - повідомив Жовква.

"Якщо ви звернули увагу, наступного дня, коли відбувалася Кримська платформа, там виступала прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич. Це теж результат візиту", - додав він.

Теги: #косово #жовква

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