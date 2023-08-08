Арахамія ініціював виключення нардепа Торохтія із фракції "Слуга народу" і закликав його скласти мандат

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення з її складу народного депутата Богдана Торохтія і закликає його скласти депутатський мандат, а також повернути до бюджету грошові кошти, отримані як компенсація за оренду житла.

"Ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Тому він має повернути отримані гроші в бюджет, скласти депутатський мандат, я негайно ініціюю його виключення з фракції", - написав Арахамія в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати якось реабілітуватися.

"Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було", - уточнив голова фракції "Слуга народу".

Як повідомляє видання Bihus.Info, дружина Торохтія в серпні 2022 року придбала квартиру і приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а за кілька місяців - квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Крім того, журналісти визначили, що Торохтій у серпні 2022 року їздив на відпочинок до Болгарії, попри заборону чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану. Нардеп стверджував, що виїхав за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах і був у Болгарії роком раніше.

Водночас, за даними ЗМІ, за час повномасштабної війни сім'я Торохтія встигла змінити три автомобілі - Mercedes-Benz G400 2020-го року, Mercedes-Benz EQS 580 2022 року і Range Rover. Усі вони були куплені на ім'я його дружини Аліни Левченко - дочки футбольного тренера Віталія Левченка, а з лютого 2023 року радниці генерального директора ДП "Антонов".

2019 року Торохтія обрали народним депутатом IX скликання від "Слуги народу" (№105 у списку, безпартійний). Член однойменної фракції у Верховній Раді та парламентського комітету з питань правової політики.