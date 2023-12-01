Нардеп Єфімов вирішив відмовитися від мандата

Співголова депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов вирішив достроково припинити свої повноваження народного депутата, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Нардеп Максим Єфімов складає депутатський мандат", - написав Гончаренко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Цю саму інформацію підтвердив і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов складає мандат. Виходить, у нас буде знову рекорд: 402 депутати залишаться в парламенті", - зазначив Железняк.

Максим Єфімов - народний депутат України VIII і IX скликань Верховної Ради України.

Уперше був обраний до парламенту 2014 року в окрузі №48 (місто Краматорськ, Донецька область) як самовисуванець.

У 2019 році був обраний до Ради як безпартійний самовисуванець за цим самим округом. З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", а до того був позафракційним.

На засіданні 22 травня 2022 року в Раді було створено нову депутатську групу "Відновлення України", до якої ввійшли переважно частина нардепів від колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і вихідці з групи "Довіра". До "Відновлення України" увійшли 17 депутатів на чолі з двома співголовами - Ігорем Абрамовичем і Максимом Єфімовим.