Політика

18:02 01.12.2023

Нардеп Єфімов вирішив відмовитися від мандата

1 хв читати
Нардеп Єфімов вирішив відмовитися від мандата

Співголова депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов вирішив достроково припинити свої повноваження народного депутата, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Нардеп Максим Єфімов складає депутатський мандат", - написав Гончаренко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Цю саму інформацію підтвердив і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов складає мандат. Виходить, у нас буде знову рекорд: 402 депутати залишаться в парламенті", - зазначив Железняк.

Максим Єфімов - народний депутат України VIII і IX скликань Верховної Ради України.

Уперше був обраний до парламенту 2014 року в окрузі №48 (місто Краматорськ, Донецька область) як самовисуванець.

У 2019 році був обраний до Ради як безпартійний самовисуванець за цим самим округом. З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", а до того був позафракційним.

На засіданні 22 травня 2022 року в Раді було створено нову депутатську групу "Відновлення України", до якої ввійшли переважно частина нардепів від колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і вихідці з групи "Довіра". До "Відновлення України" увійшли 17 депутатів на чолі з двома співголовами - Ігорем Абрамовичем і Максимом Єфімовим. 

Теги: #мандат #єфімов #складання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 01.12.2023
Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

20:30 26.11.2023
У Раді зареєстровано проєкт постанови про складання Даніловим депутатського мандата

У Раді зареєстровано проєкт постанови про складання Даніловим депутатського мандата

16:13 08.08.2023
Арахамія ініціював виключення нардепа Торохтія із фракції "Слуга народу" і закликав його скласти мандат

Арахамія ініціював виключення нардепа Торохтія із фракції "Слуга народу" і закликав його скласти мандат

23:15 01.08.2023
Нардеп Холодов пояснив причину складання мандату

Нардеп Холодов пояснив причину складання мандату

13:26 27.07.2023
Рада позбавила Арістова мандата

Рада позбавила Арістова мандата

10:36 13.07.2023
Нардеп Плачкова вирішила скласти мандат

Нардеп Плачкова вирішила скласти мандат

07:31 13.02.2023
Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

16:58 01.12.2022
Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

13:49 03.11.2022
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

07:02 14.10.2022
Мандат Червоного Хреста має виконуватися

Мандат Червоного Хреста має виконуватися

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Нардеп Єфімов підтвердив інформацію про намір скласти мандат

Безугла звинуватила Залужного в замовних статтях у The Economist

Стефанішина: Жодних змін на користь мови держави-агресора бути не може

ОСТАННЄ

"Євросолідарність": Зрив візиту Порошенка до США та Польщі шкодить міжнародному іміджу України - заява

У країн ОБСЄ немає єдиної думки щодо подальшої участі РФ у роботі організації

Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

Кияни, яких мобілізують з грудня, отримають по 30 тисяч гривень від міста - Кличко

Рада Україна-НАТО провела зустріч на рівні міністрів закордонних справ

Країн, які не згодні з участю Лаврова в міністерському засіданні ОБСЄ, більше, ніж чотири - Кулеба

Стефанчук: Україна гідна бути в ЄС і НАТО

Блінкен сподівається, що Конгрес США найближчими тижнями схвалить запит Байдена на додаткове фінансування, зокрема для України

Безугла звинуватила Залужного в замовних статтях у The Economist

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА