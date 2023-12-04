Нардеп Шпенов подав до ВР заяву про складання мандата - Стефанчук

Народний депутат України Дмитро Шпенов (позафракційний) подав до Верховної Ради заяву про дострокове припинення повноважень, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України", - написав спікер на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок.

За його словами, відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Дмитро Шпенов - народний депутат кількох скликань Верховної Ради. У 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів. У 2012 Шпенова обрали за одномандатним виборчим округом №37 (Дніпропетровська область). До ВР восьмого скликання він пройшов як безпартійний самовисуванець за тим самим округом, був членом фракції "Опозиційний блок".

У 2019 році був обраний до ВР дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом. Позафракційний. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Член Комітету з правової політики.