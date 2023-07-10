Колишня помічниця заступника генсека НАТО Бабст: Якщо мета Європи - це мета України у війні з РФ, Київ мають запросити в Альянс без зволікання

Колишня помічниця заступника генерального секретаря НАТО (2006-2012 рр.) Стефані Бабст переконана в тому, що західна демократія має визначитися зі стратегічною метою щодо війни, яку проти України веде Росія, і якщо мета Заходу - це мета України, то якнайшвидше прийняти Україну в НАТО.

"Відтоді як почалася війна, Заходу стратегічна мета незрозуміла. Ми говоримо: "Ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно". Вибачте, це не мета. Це - нечітка мета, якщо ваш ворог думає, що він бере участь у конфлікті наступні 10-15-20 років. Нам потрібно дійсно сказати, що наша мета - це мета України: відвоювати окуповані території, щоб Росія заплатила за воєнні злочини, щоб Росія понесла відповідальність, щоб Росія дійсно залишила нас у спокої. Якщо ви визначили цю мету, і якщо слідувати цій логіці, то автоматично Україна має якнайшвидше потрапити до НАТО", - сказала Бабст в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в рамках анонсування книжки Sehenden Auges - Mut zum strategischen Kurswechsel ("Із широко розплющеними очима"), у якій вона на правах інсайдера в НАТО розповідає про події в Альянсі, пов'язані з Україною.

За словами колишньої високопосадовиці НАТО, вона написала цю книжку для українців. У ній ідеться про те, що "війна Росії проти України вимагає від Європи так званого моменту Черчилля, вимагає дуже сильної стратегічної реакції". "Це фундаментально, і стосується не лише України, адже ця війна стосується і нас. Тому ми не можемо бути просто сторонніми спостерігачами, ми не можемо просто стояти без діла і казати: "Добре, ми прагнемо підтримати вас", а потім із надією чекаємо, що ви досягнете успіху у військовій справі. Я переконана, що нам слід зробити цю війну і нашим конфліктом. І коли я кажу "ми", я маю на увазі західні демократичні держави", - деталізувала вона.

Бабст зазначає, що демократичні держави Заходу стоять "на стратегічному роздоріжжі".

Відповідаючи на запитання про терміни такого "стратегічного роздоріжжя", вона висловила впевненість, що це триватиме "не дуже довго". "Він (Путін -ІФ-У) щодня на наших очах руйнує вашу країну, а ви щодня втрачаєте найкращих людей. Кровопролиття, яке відбувається на наших очах, абсолютно вражаюче. Тож у Вільнюсі, коли всі лідери будуть разом, робитимуть гарні сімейні фотографії, вони скажуть: "Україно, вибачте, але не зараз, а коли війна закінчиться". Це політика, спрямована на день X. Але ми не знаємо, коли настане день X, ми не знаємо, коли українські Збройні сили зможуть коли-небудь знову повернути Крим", - спрогнозувала вона розвиток подій.

Водночас Бабст зазначила: "Яким буде сприйняття Путіна, якщо він подивиться на наші дебати, яким буде аналіз Китаю, якщо він подивиться на наші дебати? Чи справді наша дискусія про те, що "добре, ми не хочемо брати участі у війні й тому дозволяємо знищити другу за величиною країну в Європі", чи це наше обґрунтування? Я кажу, що ні, цього не повинно бути, тому ми маємо дати українцям графік приєднання. Якби мені було що сказати, я сказала б: "Ось ми у Вільнюсі, і це час, день, щоб запросити Україну на офіційні переговори про вступ".

Водночас, прогнозуючи результати майбутнього саміту НАТО, співрозмовниця агентства була песимістична: "Я боюся сказати, що, на мою думку, вони вигадають мову для того, що я щойно описала: ви зможете приєднатися до НАТО, але не зараз, а ми дамо обіцянки безпеки".

Бабст упевнена, що Україні дадуть саме обіцянки, а не гарантії безпеки. Гарантії ж дадуть щодо довгострокового планування з Україною в плані постачання озброєння й боєприпасів, військової підготовки "разом з Європейським Союзом". "Європейський Союз продовжує підтримувати вас економічно і дає вам перспективу відновлення. Але це лише слова. Єдине, що ви отримаєте від Ради Україна-НАТО, так це своє місце, свою табличку в алфавітному порядку. Даруйте за грубість. Україна сидітиме на цій Раді як країна-партнер. У вас навіть не буде рівня країни ПДЧ", - сказала вона.

Водночас вона висловилася проти надання Україні ПДЧ, назвавши це "абсолютно марним". "Якщо ми дійсно не продемонструємо сміливості зараз, ми беззастережно приймаємо ризик того, що в якийсь момент українці просто виснажаться", - переконана Бабст.

Вона прогнозує, що за якийсь час "союзники скажуть вам, що їхні запаси боєприпасів дійсно скоротилися, а успіхи на фронті будуть не такими, як очікувалося". "І тоді українці будуть змушені змиритися з паузою. Вас політично прямо чи опосередковано, лагідно чи менш обережно примушуватимуть погодитися на переговори щодо припинення вогню. І я даю голову, що німці та французи, імовірно, ще кілька інших запропонують щедро прийняти так звану першу мирну конференцію в Берліні, бо здається добрим. А потім у нас буде заморожений конфлікт, із людьми, які все ще залишаються в Маріуполі та в інших частинах окупованих територій, які, на жаль, стали суб'єктами російських програм денацифікації", - змалювала вона можливий розвиток подій.

Водночас вона звернула увагу на розвиток подій, що стосуються Польщі та її прагнення взяти участь у ядерному компоненті НАТО. "Ви знаєте, що Дуда тричі був у Вашингтоні, він хоче, щоб у Польщі була 61 бомба, він отримає F16, F35, щоб мати можливість стати ще одним активним членом ядерного компонента НАТО. Якщо Польща стане країною - власницею ядерного потенціалу, це дасть дуже потужний сигнал Путіну. І якщо тоді Польща запропонує Україні двосторонню угоду про безпеку, що, щойно ми станемо учасником цих домовленостей, ми, Польща, візьмемо Україну під наше розширене ядерне стримування, то якби я була Зеленським, і хтось сказав би мені, що я маю розглянути так званий ізраїльський варіант, я сказала б так. Якщо Україна дійсно шукає надійний засіб стримування, крім статті 5, я думаю, хоча я можу помилятися, це ядерний компонент", - обґрунтувала Бабст свою думку.