Місцеве самоврядування має провести зміни, які дозволять Україні стати членом ЄС та НАТО – Кличко

Розвиток та зміцнення місцевого самоврядування стане умовою відновлення України, місцеве самоврядування має провести зміни для успішної інтеграції держави до ЄС та НАТО – про це заявив голова АМУ (Асоціації Міст України) та мер Києва Віталій Кличко на конференції "Місцеве самоврядування – основа європейської інтеграції та відновлення України".

"Ми повинні провести на законодавчому рівні ті зміни, які дозволять у майбутньому Україні стати членом ЄС та НАТО, і забезпечити всім мешканцям гідні умови життя й роботи. Готувати ці зміни необхідно зараз. Місцеві громади повинні мати достатні ресурси та повноваження задля безпеки своїх територій та мешканців. Ми повинні збудувати таку систему державного управління, за створення якої сьогодні воюють наші захисники", – зазначив Віталій Кличко.

За словами Кличка, це мають бути правила й принципи демократії: справедливі незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, сильне місцеве самоврядування, як в розвинених демократичних країнах. Саме про такі зміни йдеться в Резолюції Європейського Парламенту, що була ухвалена 15 червня 2023 року.

"Умовою успішного відновлення та інтеграції України до європейської спільноти Європарламент назвав реформу з децентралізації та розвиток місцевого самоврядування. Більше того, європарламентарі закликали український Уряд до зміцнення місцевого самоврядування. Та використовувати успіх реформи з децентралізації у процесах відбудови та відновлення України. А також звернули увагу на подальшу співпрацю Асоціації міст України та Європейського альянсу міст і регіонів задля відновлення України. І ми розвиваємо нашу співпрацю з європейськими колегами. Адже саме органи місцевого самоврядування забезпечують демократичне управління, прозорість та відкритість процесів ухвалення рішень", – підкреслив Віталій Кличко.

Участь у конференції "Місцеве самоврядування – основа європейської інтеграції та відновлення України" взяли міські, селищні та сільські голови; депутати місцевих рад України та країн-членів ЄС; депутати Європарламенту; представники Верховної Ради України; уряду та Офісу президента; представники міжнародних організацій та дипломатичного корпусу.