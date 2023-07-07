Політика

17:32 07.07.2023

Місцеве самоврядування має провести зміни, які дозволять Україні стати членом ЄС та НАТО – Кличко

2 хв читати

Розвиток та зміцнення місцевого самоврядування стане умовою відновлення України, місцеве самоврядування має провести зміни для успішної інтеграції держави до ЄС та НАТО – про це заявив голова АМУ (Асоціації Міст України) та мер Києва Віталій Кличко на конференції "Місцеве самоврядування – основа європейської інтеграції та відновлення України".

"Ми повинні провести на законодавчому рівні ті зміни, які дозволять у майбутньому Україні стати членом ЄС та НАТО, і забезпечити всім мешканцям гідні умови життя й роботи. Готувати ці зміни необхідно зараз. Місцеві громади повинні мати достатні ресурси та повноваження задля безпеки своїх територій та мешканців. Ми повинні збудувати таку систему державного управління, за створення якої сьогодні воюють наші захисники", – зазначив Віталій Кличко.

За словами Кличка, це мають бути правила й принципи демократії: справедливі незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, сильне місцеве самоврядування, як в розвинених демократичних країнах. Саме про такі зміни йдеться в Резолюції Європейського Парламенту, що була ухвалена 15 червня 2023 року.

"Умовою успішного відновлення та інтеграції України до європейської спільноти Європарламент назвав реформу з децентралізації та розвиток місцевого самоврядування. Більше того, європарламентарі закликали український Уряд до зміцнення місцевого самоврядування. Та використовувати успіх реформи з децентралізації у процесах відбудови та відновлення України. А також звернули увагу на подальшу співпрацю Асоціації міст України та Європейського альянсу міст і регіонів задля відновлення України. І ми розвиваємо нашу співпрацю з європейськими колегами. Адже саме органи місцевого самоврядування забезпечують демократичне управління, прозорість та відкритість процесів ухвалення рішень", – підкреслив Віталій Кличко.

Участь у конференції "Місцеве самоврядування – основа європейської інтеграції та відновлення України" взяли міські, селищні та сільські голови; депутати місцевих рад України та країн-членів ЄС; депутати Європарламенту; представники Верховної Ради України; уряду та Офісу президента; представники міжнародних організацій та дипломатичного корпусу.

Теги: #кличко #самоврядування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 06.07.2023
У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

14:55 06.07.2023
У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

18:00 05.07.2023
Кличко на зустрічі з Генсеком коаліції "Спільнота демократій" Гаретом обговорив допомогу Україні та небезпеку надмірної централізації влади

Кличко на зустрічі з Генсеком коаліції "Спільнота демократій" Гаретом обговорив допомогу Україні та небезпеку надмірної централізації влади

14:56 04.07.2023
Кличко в День незалежності США подякував за підтримку: "Це битва цивілізації та демократії проти тоталітаризму"

Кличко в День незалежності США подякував за підтримку: "Це битва цивілізації та демократії проти тоталітаризму"

15:59 30.06.2023
Війна не є виправданням для утисків прав громад - Кличко

Війна не є виправданням для утисків прав громад - Кличко

17:45 29.06.2023
Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

12:04 28.06.2023
Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

17:50 27.06.2023
Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

13:45 27.06.2023
У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

11:23 24.06.2023
Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

ОСТАННЄ

Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Порошенко про членство України в ЄС: Головну роботу виконують наші воїни, а ми маємо виконати решту завдань

Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

Список населених пунктів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переглядатися не буде - депутат

Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА