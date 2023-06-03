Російська держава "втомилася назавжди" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав, що багатьом українцям зараз непросто, але російське суспільство тепер "буде втомленим завжди".

"Я думаю людям дуже непросто. Але порівняно з чим? Я думаю, відпочивати під російським прапором люди не змогли б. І тому люди готові боротися просто заради того, щоб зберегти Україну", - сказав він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, оприлюдненому Офісом президента України в суботу.

Зеленський зазначив, що "так, як втомилися росіяни, ніхто не втомився. Мені здається, що вони втомилися морально. Я думаю, що вони в шоці. Вони в шоці, що вони не здатні все-таки захопити Україну. Вони не змогли зламати людей. І це страшна втома, абсолютно справедлива історична для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою. Вони будуть втомленими".

"Ми їх морально розбили", - заявив він.

"А якщо політичний якийсь діяч каже, що моя країна втомилася від цієї війни... Ну, ми ж в Україні не втомилися захищати мир", - зазначив Зеленський.

"Ми розуміємо, що якщо Росії вдасться захопити нас, це буде приклад. Це буде, мені здається, найскладніший виклик. І крок до світової війни. Тому що якщо буде ще якась на іншому континенті подібна агресія, і дадуть перемогти іншій державі, то це почнеться як будь-яка епідемія по всьому світу", - сказав президент.

"Тому втоми ми собі не можемо дозволити, незважаючи на 500 днів. Тільки іноді фізично потрібно відпочивати", - сказав Зеленський.