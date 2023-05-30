Політика

13:59 30.05.2023

Нардеп Бабак написав відмову від наукового ступеня

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Нардеп Бабак написав відмову від наукового ступеня

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня.

"Наша задача - сформувати нову культуру академічної доброчесності, будемо відмовлятися від старої. І потрібно починати з себе. Тому вчора я офіційно відмовився від наукового ступеню доктора технічних наук", - написав Бабак у телеграм-каналі.

Від наголосив, що наступним кроком у цій сфері стане ухвалення закону "Про академічну доброчесність", який нині на стадії обговорення і доопрацювання.

Як повідомлялося, 30 травня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий першим в Україні добровільно відмовився від наукового ступеня.

23 березня Бабак подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату.

 

Теги: #бабак #доброчесність #науковий_ступень

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