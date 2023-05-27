У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

Народні депутати внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови про використання в Україні історичної назви країни Грузія - Сакартвело.

Картка документа під номером 9329 з'явилася на сайті парламенту.

Авторами проєкту зазначено групу народних депутатів, зокрема голову парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванну Климпуш-Цинцадзе, членів фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Ірину Геращенко, Ірину Фріз, Володимира Ар'єва, Софію Федину, Вікторію Сюмар та інших.

"Запровадити використання в Україні на офіційному рівні, офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви Сакартвело замість Грузії. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати - картвелами", - йдеться в тексті проєкту постанови.

Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що відносини України з Грузією є глибокими та багатогранними, однак одним із кроків додаткового зближення з боку України може бути офіційне використання історичної назви Грузії - Сакартвело. Наголошується також, що вже майже п'ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а саме найменування - російським.

"Тому грузини просять використовувати історичну назву їхньої країни - Сакартвело", - наголошують автори проєкту.

Зазначається також, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20 країн, зокрема Україна. Більшість із цих країн - країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу.

"Україна, яка є окремим суб'єктом міжнародного права та історично вибудовує дружні стосунки з Грузією і яка, особливо під час російської агресії, позбувається всього русифікованого і проявів колоніальної політики, повинна почати використовувати історичну назву країни Грузія - Сакартвело, і назву грузинського народу (грузинів) - картвели", - вважають нардепи.