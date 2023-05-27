Політика

19:28 27.05.2023

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

2 хв читати
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

Народні депутати внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови про використання в Україні історичної назви країни Грузія - Сакартвело.

Картка документа під номером 9329 з'явилася на сайті парламенту.

Авторами проєкту зазначено групу народних депутатів, зокрема голову парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванну Климпуш-Цинцадзе, членів фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Ірину Геращенко, Ірину Фріз, Володимира Ар'єва, Софію Федину, Вікторію Сюмар та інших.

"Запровадити використання в Україні на офіційному рівні, офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви Сакартвело замість Грузії. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати - картвелами", - йдеться в тексті проєкту постанови.

Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що відносини України з Грузією є глибокими та багатогранними, однак одним із кроків додаткового зближення з боку України може бути офіційне використання історичної назви Грузії - Сакартвело. Наголошується також, що вже майже п'ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а саме найменування - російським.

"Тому грузини просять використовувати історичну назву їхньої країни - Сакартвело", - наголошують автори проєкту.

Зазначається також, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20 країн, зокрема Україна. Більшість із цих країн - країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу.

"Україна, яка є окремим суб'єктом міжнародного права та історично вибудовує дружні стосунки з Грузією і яка, особливо під час російської агресії, позбувається всього русифікованого і проявів колоніальної політики, повинна почати використовувати історичну назву країни Грузія - Сакартвело, і назву грузинського народу (грузинів) - картвели", - вважають нардепи.

 

 

Теги: #грузія #постанова #перейменування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 27.05.2023
Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

19:47 26.05.2023
Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

04:12 25.05.2023
У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

12:12 24.05.2023
Грузія не впроваджуватиме прямих санкцій проти Росії - прем'єр

Грузія не впроваджуватиме прямих санкцій проти Росії - прем'єр

19:23 18.05.2023
Київрада перейменувала три станції метро

Київрада перейменувала три станції метро

17:46 16.05.2023
МЗС України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з РФ

МЗС України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з РФ

15:46 16.05.2023
Єрмак щодо продовження співпраці Грузії з РФ: Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів

Єрмак щодо продовження співпраці Грузії з РФ: Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів

17:00 11.05.2023
Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

16:25 11.05.2023
У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

15:53 10.05.2023
Президент Грузії пропонує запровадити візи для російських громадян

Президент Грузії пропонує запровадити візи для російських громадян

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

ОСТАННЄ

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ

Європа радикально змінила свою філософію щодо військової підтримки України - посол Франції

Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА