Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн на пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Багдаді в понеділок заявив, що Ірак прагне стати частиною рішення щодо припинення війни в Україні, повідомляє курдське медіа Rudaw.

"Нам важко підтримувати війну. Ось чому в принципі ми завжди намагаємося бути частиною рішення", - сказав Хусейн на пресконференції з Кулебою в понеділок.

Глава МЗС Іраку додав, що "Багдад готовий стати посередником, якщо його про це попросять".

Зі свого боку Кулеба висловив вдячність за підтримку України Іраком під час російського вторгнення.

"Ірак підтримує Україну на міжнародній арені з початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Ми особливо цінуємо позитивні голоси Іраку в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це чіткий сигнал про те, що для Іраку важливі принципи", - сказав він.

Міністр закордонних справ України привітав заклик Хусейна до миру, але наголосив, що будь-яке припинення вогню має передбачати відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

Два міністри також обговорили вплив війни на світові ціни на нафту й необхідність розвитку відносин між Києвом і Багдадом у різних сферах, включно з торгівлею та освітою.

"Думаю, разом ми зможемо багато чого досягти, опрацювавши всі аспекти наших двосторонніх відносин і намітивши спільні проєкти", - сказав Кулеба.

Очікується, що Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа аль-Судані в Багдаді.

Минулого тижня Судані зателефонував президент України Володимир Зеленський. Два лідери наголосили на необхідності досягнення міцного мирного розв'язання війни в Україні та домовилися активізувати й розширювати співпрацю між ними.