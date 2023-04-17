Політика

15:40 17.04.2023

Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

2 хв читати

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн на пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Багдаді в понеділок заявив, що Ірак прагне стати частиною рішення щодо припинення війни в Україні, повідомляє курдське медіа Rudaw.

"Нам важко підтримувати війну. Ось чому в принципі ми завжди намагаємося бути частиною рішення", - сказав Хусейн на пресконференції з Кулебою в понеділок.

Глава МЗС Іраку додав, що "Багдад готовий стати посередником, якщо його про це попросять".

Зі свого боку Кулеба висловив вдячність за підтримку України Іраком під час російського вторгнення.

"Ірак підтримує Україну на міжнародній арені з початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Ми особливо цінуємо позитивні голоси Іраку в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це чіткий сигнал про те, що для Іраку важливі принципи", - сказав він.

Міністр закордонних справ України привітав заклик Хусейна до миру, але наголосив, що будь-яке припинення вогню має передбачати відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

Два міністри також обговорили вплив війни на світові ціни на нафту й необхідність розвитку відносин між Києвом і Багдадом у різних сферах, включно з торгівлею та освітою.

"Думаю, разом ми зможемо багато чого досягти, опрацювавши всі аспекти наших двосторонніх відносин і намітивши спільні проєкти", - сказав Кулеба.

Очікується, що Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа аль-Судані в Багдаді.

Минулого тижня Судані зателефонував президент України Володимир Зеленський. Два лідери наголосили на необхідності досягнення міцного мирного розв'язання війни в Україні та домовилися активізувати й розширювати співпрацю між ними.

Теги: #хусейн #ірак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 17.04.2023
Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

19:02 16.04.2023
Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

16:47 10.04.2023
Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

13:00 18.02.2023
Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

19:23 13.10.2022
Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

07:52 01.09.2022
Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

07:22 30.08.2022
Під час заворушень в Іраку загинули 15 людей

Під час заворушень в Іраку загинули 15 людей

21:44 27.07.2022
В Іраку протестувальники проти проіранських партій увірвалися до парламенту

В Іраку протестувальники проти проіранських партій увірвалися до парламенту

06:54 13.03.2022
Район консульства США в іракському Ербілі зазнав ракетного обстрілу, жертв немає - ЗМІ

Район консульства США в іракському Ербілі зазнав ракетного обстрілу, жертв немає - ЗМІ

12:41 09.12.2021
Міжнародна антиіділівська коаліція завершила бойові завдання в Іраку, йде з країни – радник уряду

Міжнародна антиіділівська коаліція завершила бойові завдання в Іраку, йде з країни – радник уряду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

ОСТАННЄ

МЗС України засуджує насильство в Судані та закликає сторони конфлікту до стриманості задля запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення

Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

Росії не вистачає техніки для війни проти України через американські санкції

Данілов бачить загрозу для країни в активізації політичного процесу

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

Мінветеранів та Червоний Хрест України здійснять моніторинг якості надання послуги з виплати грошової допомоги ветеранам з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА