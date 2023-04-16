Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію
До порядку денного міжнародної спільноти має бути внесено питання трансформації Росії, заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками Чорноморської безпекової конференції Міжнародної "Кримської платформи", яка відбулася в Бухаресті.
"Тезу деяких партнерів про те, що Москву має бути залучено до всіх важливих справ регіону, розбиває реальність - із чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі. Росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати збитки. Інакше не буде довіри. Має бути спільна позиція, зокрема зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію росія не зможе відновити відносини з цивілізованим світом", - написав Резніков у фейсбуці в суботу.
Він також зазначив, що цивілізований світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям.
"Повільні дії постфактум не працюють. "Не провокувати" - не працює. Росіянам не потрібні провокації, щоб розв'язати війну. Неодноразово доведено. Вільний світ повинен володіти стратегічною ініціативою і готовий діяти швидко і превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не всі готові психологічно. Без цієї готовності не з'явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим протверезним фактором для будь-якого агресора", - наголосив міністр.
Він також зазначив на необхідності створення системи гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати що-небудь силою.
"У контексті Чорноморського регіону все очевидно - немає альтернативи НАТО. Немає альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою здатність посилити Альянс і зробили формальні кроки - подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики", - упевнений Резніков.
Окремо він наголосив на важливості деокупації Криму в контексті гарантування безпеки в регіоні.
"Будь-які моделі або розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації - це ілюзії. З цими ілюзіями потрібно прощатися. Не треба обманювати себе, що існують якісь інші варіанти. Їх немає. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти? Це спільний інтерес. На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля", - упевнений міністр.
Водночас він наголосив, що затягування або заморожування війни суперечить інтересам регіону.
"Регіон втратить динаміку, поки інші будуть розвиватися. Тому спільний інтерес - досягти перелому на полі бою у 2023 році. Для цього Україні потрібна швидка підтримка в достатньому обсязі", - наполягає Резніков.