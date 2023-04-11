Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, США знову запевнили в непохитній підтримці України.

"Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови Ентоні Блінкен знову підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру", - написав Кулеба у твіттері.