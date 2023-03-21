Політика

15:15 21.03.2023

ВР відкликала нардепа Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки

1 хв читати
ВР відкликала нардепа Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки

Верховна Рада відкликала члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з персонального складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9109 підтримали 236 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначено в пояснювальній записці, Льовочкін як член "Платформи за життя та мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Льовочкіна обрано до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", входив до однойменної фракції. Діяльність "ОПЗЖ" в Україні заборонено рішенням суду 2022 року, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили в законодавчому органі.

 

Теги: #рада #льовочкін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 21.03.2023
ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

ВР заборонила присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують РФ

15:24 21.03.2023
ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

14:45 21.03.2023
ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

14:11 21.03.2023
ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

14:09 21.03.2023
ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

13:45 21.03.2023
ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

12:44 21.03.2023
Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

07:47 21.03.2023
Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

17:26 20.03.2023
ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

16:40 20.03.2023
ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

ОСТАННЄ

Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського з майбутнім призначенням: Це символ нової української армії

Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

МЗС Азербайджану закликало Вірменію усвідомити реалії другої Карабаської війни

Канада виступила з ініціативою чотиристороннього партнерства з Японією, Південною Кореєю та США проти КНР та РФ

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

Шість казахстанських партій подолали необхідний поріг для проходження в парламент

Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА