Політика

14:47 10.03.2023

Депутати Європарламенту розглядають закон 5655 як перешкоду для вступу України в ЄС - АМУ

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Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер заявив, що зміна законопроекту №5655 про реформу містобудування є однією з умов вступу України до Європейського Союзу. Про це він сказав під час візиту до України в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомляє Асоціація міст України.

"Треба, щоб українські закони повністю відповідали європейським правилам. Важливі реформи було розпочато. Реформа децентралізації має бути повністю впроваджена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655. Закон про містобудування, який, за нашою оцінкою, є проблематичним. Його треба доопрацювати", - зазначив європарламентар.

Як повідомлялося, Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо скандального законопроєкту 5655. Цей закон призведе до монополізації будівельного ринку, позбавить органи влади та громадськість можливості контролю за будівництвом та суттєво звузить повноваження громад, заявляла АМУ. 

Також до Президента України про застосування вето на закон 5655 звернулись на сесіях місцевих рад понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у своєму зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.

Теги: #галер #аму #5655

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