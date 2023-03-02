Політика

16:00 02.03.2023

Майже 80% киян підтримують евакуацію неправильно запаркованих машин

1 хв читати
Майже 80% киян підтримують евакуацію неправильно запаркованих машин

Переважна більшість киян вважають правильним, що міські служби Києва евакуюють неправильно припарковані авто. Про це свідчить дослідження, проведене групою "Рейтинг".

"Майже 80% киян схвально ставляться до евакуації авто, запаркованих в неналежному місці. Серед тих, хто має автомобіль, понад 70% підтримують евакуацію неправильно запаркованих авто", - йдеться у повідомленні "Рейтингу".

Зокрема, відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до евакуації авто, припаркованих в неналежному місці", 63% респондентів відповіли, що "цілком підтримують", а ще 14% - що "скоріше підтримують".

Найбільше підтримують евакуацію автівок, які запарковані у неналежних місцях, молоді люди віком від 18 до 35 років (80%). Серед респондентів віком від 35 до 50 років таких 79%, старше 50 – 72%.

Серед тих, хто має машину, ідею евакуації за неправильне паркування підтримують 72% киян, хто не має автівки – 80%.

Дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося групою "Рейтинг" з 16 по 27 лютого методом face-to-face. Було опитано 800 киян від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Також повідомлялося, що, згідно опитування "Рейтингу", майже 70% киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка. А роботу громадського транспорту схвально оцінюють понад 80% киян.

Теги: #авто #евакуатори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 07.02.2023
Новий механізм розмитнення авто призведе до стимулювання ввезення 5-15-річних авто та скоротить надходження до держбюджету – ВААІД

Новий механізм розмитнення авто призведе до стимулювання ввезення 5-15-річних авто та скоротить надходження до держбюджету – ВААІД

18:08 03.02.2023
Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

09:00 03.02.2023
В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль колаборанта

В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль колаборанта

22:12 27.01.2023
Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

20:22 13.01.2023
У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

08:17 03.01.2023
Ще дев’ять реанімобілів передали лікарням на Сумщині

Ще дев’ять реанімобілів передали лікарням на Сумщині

18:45 27.12.2022
"Епіцентр" передав МОЗ чергову партію з десяти реанімобілів

"Епіцентр" передав МОЗ чергову партію з десяти реанімобілів

11:56 28.10.2022
Як продати авто вигідно, якщо в країні війна!

Як продати авто вигідно, якщо в країні війна!

12:30 25.10.2022
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

20:46 03.10.2022
"Укравтопром" зазначає пожвавлення ринку комерційних авто у вересні

"Укравтопром" зазначає пожвавлення ринку комерційних авто у вересні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Учасники Кримської платформи готові продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності

Українське суспільство не бачить компромісів щодо своєї територіальної цілісності - Шмигаль

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

ОСТАННЄ

ЦВК не визнала наступних у списку після Королевської та Волошина народними депутатами через судову заборону діяльності "ОПЗЖ"

ЦВК зможе призначити проміжні вибори нардепів у колишніх округах Трухіна і Солода після скасування воєнного стану в Україні

Близько 70% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка - соцопитування

Єрмак і Салліван обговорили підсумки зустрічі президентів України і США та українську формулу миру

У Меджлісі оцінили поточну ситуацію в окупованому Криму

Американська молодь найактивніше виступає за те, щоб Байден став кандидатом від демократів на президентських виборах 2024 року

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

Те, що відбувається з Україною, рано чи пізно могло трапитися зі Східною Азією, тому нейтралітет неможливий - посол Японії

Умовна "партія Притули" випередила "Слугу народу", але президент України зберігає особистий рейтинг у 91% - соцопитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА