Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

Мирний план, який передбачає лише припинення вогню і продовження окупації території України, призведе до наступного етапу російського геноциду, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України, - це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду. Позиція України відома: виведення російських військ до кордонів 1991 року", - написав він у твіттері в п'ятницю.

У п'ятницю було оприлюднено мирний план Китаю, який передбачає як основні пункти припинення вогню і мирні переговори.