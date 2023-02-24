Політика

13:50 24.02.2023

Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

1 хв читати
Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

Мирний план, який передбачає лише припинення вогню і продовження окупації території України, призведе до наступного етапу російського геноциду, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України, - це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду. Позиція України відома: виведення російських військ до кордонів 1991 року", - написав він у твіттері в п'ятницю.

У п'ятницю було оприлюднено мирний план Китаю, який передбачає як основні пункти припинення вогню і мирні переговори.

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 21.02.2023
Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

13:47 09.02.2023
Подоляк про обмеження Starlink для ЗСУ: Компанія має вирішити, на чиєму боці – України чи Росії

Подоляк про обмеження Starlink для ЗСУ: Компанія має вирішити, на чиєму боці – України чи Росії

14:25 28.01.2023
Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

11:06 24.01.2023
Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

16:17 23.01.2023
Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

17:35 14.01.2023
Подоляк після чергового звірства РФ в Дніпрі: Росія повинна бути негайно виключена з Радбезу ООН

Подоляк після чергового звірства РФ в Дніпрі: Росія повинна бути негайно виключена з Радбезу ООН

15:52 06.01.2023
Подоляк про дію російського "перемир'я": Вбивати у спину, імітуючи тишу

Подоляк про дію російського "перемир'я": Вбивати у спину, імітуючи тишу

20:56 03.01.2023
Подоляк: Проведення саміту Україна - ЄС 3 лютого у Києві символізує, що Росія для Європи вже в минулому, а Україна - це сьогодення та майбутнє

Подоляк: Проведення саміту Україна - ЄС 3 лютого у Києві символізує, що Росія для Європи вже в минулому, а Україна - це сьогодення та майбутнє

16:21 31.12.2022
У 2023 році кожен російський злочинець отримає свій вирок - Подоляк про ракетний обстріл

У 2023 році кожен російський злочинець отримає свій вирок - Подоляк про ракетний обстріл

17:38 23.12.2022
Подоляк: Білорусь, Іран та Північна Корея – союзники Росії в окупаційній війні

Подоляк: Білорусь, Іран та Північна Корея – союзники Росії в окупаційній війні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

Китай представив свій мирний план

ОСТАННЄ

ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Президент Єврокомісії: Початок переговорів про вступ до ЄС залежить безпосередньо від України

Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

Велика Британія розширює антиросійські санкції

Китай представив свій мирний план

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА