Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Києву та відносини між США та Туреччиною

Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі в Анкарі у понеділок обговорили надання допомоги Україні, а також активізацію двосторонніх відносин.

"Лідери говорили про підтримку України, а також наголосили на необхідності більш тісно працювати над питаннями двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборони, енергетики, торгівлі, а також колективної безпеки", - йдеться у пресрелізі Держдепу США.

Блінкен також знову заявив про намір США надавати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків нещодавніх потужних землетрусів.