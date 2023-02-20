Політика

16:02 20.02.2023

Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Києву та відносини між США та Туреччиною

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі в Анкарі у понеділок обговорили надання допомоги Україні, а також активізацію двосторонніх відносин.

"Лідери говорили про підтримку України, а також наголосили на необхідності більш тісно працювати над питаннями двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборони, енергетики, торгівлі, а також колективної безпеки", - йдеться у пресрелізі Держдепу США.

Блінкен також знову заявив про намір США надавати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків нещодавніх потужних землетрусів.

Теги: #ердоган #блінкен

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