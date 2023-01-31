Політика

18:33 31.01.2023

Засідання Єврокомісії з урядом України буде каталізатором подальших ініціатив на роки вперед

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Засідання Єврокомісії з урядом України буде каталізатором подальших ініціатив на роки вперед

Майбутнє спільне засідання колегії Європейської комісії та уряду України, яке відбудеться цього тижня в Україні, обговорить широке коло двосторонньої співпраці, а також надасть можливість для прямих контактів сторін із метою подальшої каталізації ініціатив на роки вперед.

Так у вівторок у Брюсселі журналістам охарактеризував майбутнє засідання на умовах анонімності високопосадовець Європейської комісії, розповідаючи про порядок денний спільного засідання. Водночас він знову не озвучив ні дати, ні місця засідання, так само як і деталей програми візиту, пославшись на безпекову ситуацію.

За словами європейського високопосадовця, візит до України здійснять деякі члени колегії (європейські комісари) із президентом Урсулою фон дер Ляєн, уточнивши, що для президента ЄК це буде вже четвертий візит із моменту вторгнення РФ в Україну. "Це засідання, так само як і майбутній саміт (саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого – ІФ-У), відображає силу непохитної підтримки ЄС України... Це буде можливість для прямих контактів між колегією та їх візаві, каталізуючи подальші ініціативи для нашого продовження підтримки та співпраці з Україною на роки вперед", - зазначив він.

Серед питань порядку денного першим урядовець ЄК назвав поглиблення секторальної співпраці з Україною. "Це буде предметом детального порядку денного засідання. Також буде низка двосторонніх обговорень між членами колегії та їх українськими візаві, що також надасть можливість для поглиблення особистих контактів. Ми говоритимемо про підтримку, яка є станом на сьогодні, для того щоб визначити, які кроки можуть бути у майбутній співпраці – це мета візиту", - деталізував співрозмовник журналістів.

При цьому він уточнив, що йдеться про фінансову, гуманітарну, бюджетну підтримку, яка є, імплементацію санкцій ЄС, виконання Угоди про асоціацію та глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі та наступні кроки у сфері зусиль із реформування України, що тривають, так само як і подальше приведення українського законодавства у відповідність до європейського.

Говорячи про фінансову підтримку, чиновник нагадав про наявний на 2023 рік пакет макрофінансової допомоги, причому Україні вже було виділено транші на січень та лютий. "Наступний буде у березні", - уточнив він.

Високопоставлений представник ЄК також торкнувся питання процесу вступу, де головною метою є проведення реформ, які продовжуються в Україні, що відзначено у Брюсселі, зокрема у сфері верховенства права. "Особливо буде наголошено на надзвичайному значенні подальших зусиль у проведенні реформ, особливо у сфері антикорупції, де деякі дії було здійснено не так давно", - додав він.

Говорячи про питання реконструкції, чиновник звернув увагу на координаційну платформу багатонаціональних донорів, яка нещодавно розпочала роботу під головуванням ЄС, США та України із секретаріатом у Брюсселі та з присутністю у Києві.

"Що стосується наближення України до єдиного ринку ЄС, то це частина Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми говоритимемо, як іще більше зняти бар'єри для українського експорту", - уточнив він. Окрім того, за словами високопосадовця, триває робота у сфері телекомунікації. "Ми працюємо над довгостроковим рішенням, щоб встановити для України роумінг вдома, як це є у нас у ЄС. Це складний процес, який займає час", - додав співрозмовник журналістів.

Іще одним питанням обговорення представник Єврокомісії назвав тимчасовий захист українців у ЄС.

Теги: #візит #єврокомісія #засідання

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