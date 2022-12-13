Політика

15:15 13.12.2022

Нардепи провели ротації у комітетах Ради

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Нардепи провели ротації у комітетах Ради

Народні депутати провели ротації у комітетах Верховної Ради, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Слуга народу").

"Відбулися зміни у складі комітетів ВРУ", - написав він у телеграм.

За словами Железняка, відповідну постанову (№8254 – ІФ-У) підтримали 235 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок у Києві.

Головою бюджетного комітету Верховної Ради призначено Роксолану Підласу (фракція "Слуга народу") замість свого колеги із фракції Юрія Арістова, який тепер обіймає посаду заступника голови комітету з національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет із регіонального розвитку очолила Олена Шуляк, а Андрій Клочко (обидва - фракція "Слуга народу"), який до цього очолював комітет, залишився в його складі.

Андрій Задорожний ("Слуга народу") очолив комітет із прав людини.

 

Теги: #рада

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