Політика

18:10 12.12.2022

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова - це вибіркове "правосуддя"

2 хв читати
Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова - це вибіркове "правосуддя"

У Комітеті виборців України (КВУ) виступили проти рішення Яворівського суду позбавити Владислава Атрошенка на 1 рік права обіймати посаду мера Чернігова. Це б’є по місцевому самоврядуванню та загрожує реформі децентралізції, у КВУ також кажуть про грубі порушення закону під час винесення рішення. Про це стало відомо із заяви КВУ на офіційній сторінці.

“В Україні створений небезпечний прецедент, який завдає удару місцевому самоврядуванню та підважує досягнення реформи децентралізації. Мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили законного права обіймати його посаду на один рік. Відповідне рішення 7 грудня 2022 року виніс Яворівський районного суду Львівської області. Можна констатувати, що суд фактично ревізував волю виборців - чернігівців, які у 2020 році вдруге переобрали В. Атрошенка міським головою”, - йдеться у заяві.

У КВУ зазанчають, що при переобранні за Атрошенка проголосувала рекордна кількість чернігівців. Також, у КВУ звертають увагу суперечність рішенння Яворівського суду законам України.

 “Грубе порушення рішення суду, який визнав винним мера за одне правопорушення по двох частинах однієї статті 172-7 КУпАП; стаття 172-7 КУпАП може передбачати відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на один рік виключно після повторного адміністративному стягненню за такі ж порушення протягом року; суд бездоказово застосував положення ч.6 ст. 30 КУпАП, не пояснивши свій мотив “характером правопорушення” (не вказавши жодного доказу), щоб позбавити мера права обіймати свою посаду на один рік” , - написано в заяві КВУ.

Окремо в КВУ звернули увагу на передачу справи щодо чернігівського міського голови саме в Яворівський районний суд Львівської області, що може свідчити про замовність та політичний інтерес в справі. Натомість, в Комітеті виборців сподіваються, що апеляційний суд відновить законність, скасувавши рішення Яворівського суду.

“Комітет виборців України вважає, що дане рішення є небезпечним прецедентом, коли, керуючись політичними мотивами, позбавляють право керувати містом законно обраного мера. Цей прецедент може стати катастрофічним для розвитку місцевого самоврядування в Україні та згортанням реформи децентралізації”, - написано в заяві.

В КВУ також кажуть, що подібне вибіркове “правосуддя” несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню, але є ударом по демократії та правам громадян, та може стати передвісником авторитаризму.

Теги: #кву

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 31.10.2021
Позачергові вибори міського голови Харкова проходять у робочому режимі, але явка дуже низька - КВУ

Позачергові вибори міського голови Харкова проходять у робочому режимі, але явка дуже низька - КВУ

13:52 18.10.2021
КВУ: Увага правоохоронців до органів місцевого органів самоврядування вдесятеро більша, ніж до призначених чиновників - розпорядників бюджету

КВУ: Увага правоохоронців до органів місцевого органів самоврядування вдесятеро більша, ніж до призначених чиновників - розпорядників бюджету

13:35 29.09.2021
КВУ: Третина партій із зареєстрованих у 2020 році в Україні - регіональні

КВУ: Третина партій із зареєстрованих у 2020 році в Україні - регіональні

12:39 29.09.2021
В Україні партії за п'ять років витратили понад 3 млрд грн на свою детальність - КВУ

В Україні партії за п'ять років витратили понад 3 млрд грн на свою детальність - КВУ

11:18 26.03.2021
Офіс президента застосовує адмінресурс на 87-му виборчому окрузі - КВУ

Офіс президента застосовує адмінресурс на 87-му виборчому окрузі - КВУ

14:49 22.02.2021
У КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді

У КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді

11:57 23.11.2020
Другий тур виборів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів, але в п'яти містах застосовувався підкуп виборців - КВУ

Другий тур виборів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів, але в п'яти містах застосовувався підкуп виборців - КВУ

11:21 23.11.2020
Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів, але в п'яти містах застосовувалися технології підкупу виборців - КВУ

Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці міст відбувся відповідно до стандартів, але в п'яти містах застосовувалися технології підкупу виборців - КВУ

21:47 22.11.2020
Спостерігачам КВУ в Миколаєві пошкодили автомобіль

Спостерігачам КВУ в Миколаєві пошкодили автомобіль

21:47 22.11.2020
Спостерігачам КВУ в Миколаєві пошкодили автомобіль

Спостерігачам КВУ в Миколаєві пошкодили автомобіль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

ОСТАННЄ

Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

Зеленський обговорив реалізацію української формули миру із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком

Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ

Рада ЄС на рівні глав МЗС 12 грудня обговорить Росію та Іран

Мер Чернігова звинуватив у своєму відстороненні чиновників Офісу президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА