Політика

12:18 06.12.2022

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

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Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Североатлантическому Альянсу.

"Мы активно работаем и над нашим продвижением в НАТО и очень надеемся на саммит в Вильнюсе", - сказал Стефанчук, выступая в литовском сейме во вторник.

Он также подчеркнул, что одним из важных заданий Украины является полноценное членство в Европейском Союзе

"Мы победим и достигнем всех поставленных целей, потому что у нас есть верные друзья, среди которых Литва занимает особое место", - отметил спикер украинского парламента.

Как сообщалось, саммит НАТО пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе

Теги: #стефанчук

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