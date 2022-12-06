Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Североатлантическому Альянсу.

"Мы активно работаем и над нашим продвижением в НАТО и очень надеемся на саммит в Вильнюсе", - сказал Стефанчук, выступая в литовском сейме во вторник.

Он также подчеркнул, что одним из важных заданий Украины является полноценное членство в Европейском Союзе

"Мы победим и достигнем всех поставленных целей, потому что у нас есть верные друзья, среди которых Литва занимает особое место", - отметил спикер украинского парламента.

Как сообщалось, саммит НАТО пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе