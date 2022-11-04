Сі Цзіньпін прийняв Шольца в Пекіні, домовилися працювати спільно для миру та розвитку

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів переговори в Пекіні з канцлером ФРН Олафом Шольцем, який прибув до Китаю з офіційним візитом, вони домовилися розвивати взаємовигідну співпрацю двох країн і працювати спільно для вкладу в глобальний мир і стабільність, передають китайські та західні ЗМІ.

"Візит ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру між двома сторонами та поглибить співпрацю у різних сферах, а також надасть обом сторонам можливість планувати розвиток двосторонніх відносин у майбутньому", - наводять китайські державні ЗМІ слова Сі Цзіньпіна.

Китайський лідер наголосив на необхідності того, щоб Китай і ФРН, дві великі впливові держави, "працювали спільно за часів змін і нестабільності".

"На сьогодні міжнародна обстановка складна і мінлива. Як впливові держави Китай і Німеччина мають працювати разом у часи змін і хаосу, щоб зробити внесок у мир і розвиток у всьому світі", - наводить канал CCTV заяву Сі Цзіньпіна.

За інформацією агентства Associated Press, Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном торкнувся питань повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, теми кліматичних змін, боргів економік світу, що розвиваються.

Це перша поїздка Шольца до Китаю на посаді канцлера ФРН. Він також став першим європейським лідером, який прибув до Китаю після з'їзду КПК і переобрання Сі Цзіньпіна на посаду генерального секретаря ЦК КПК. Разом з ним до Китаю прибули понад десять представників великого німецького бізнесу, зокрема представники таких компаній як Volkswagen, BMW, BASF, Bayer та Deutsche Bank. Очікується, що Шольц також зустрінеться із представниками німецьких компаній, які працюють у Пекіні.

Агентство AP зазначає, що Шольц - перший із лідерів G7, хто зустрівся із Сі Цзіньпіном з початку пандемії COVID-19. Сам Шольц у статті для газети "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" пояснив, що їде до Пекіна "бо звичайний бізнес у цій ситуації неможливий". "Якщо Китай змінюється, то і наше ставлення до нього має змінитися", - наголосив канцлер ФРН у своєму тексті для цього видання.