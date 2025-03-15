Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

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Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що Німеччина разом з європейськими партнерами продовжить допомагати Україні, та наголосив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.

"Україна потребує справедливого і тривалого миру. Разом з європейськими та міжнародними партнерами ми продовжимо надавати підтримку. Дякуємо Кіру Стармеру за зустріч", - написав він у соцмережі Х за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України в суботу.

"Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", - додав Шольц.