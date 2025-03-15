Інтерфакс-Україна

Події

18:29 15.03.2025

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

1 хв читати
Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим
Фото: president.gov.ua

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що Німеччина разом з європейськими партнерами продовжить допомагати Україні, та наголосив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.

"Україна потребує справедливого і тривалого миру. Разом з європейськими та міжнародними партнерами ми продовжимо надавати підтримку. Дякуємо Кіру Стармеру за зустріч", - написав він у соцмережі Х за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України в суботу.

"Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", - додав Шольц.

Теги: #мир #шольц #coalition_of_the_willing

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 15.03.2025
Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

16:36 15.03.2025
Зеленський закликав залучати зв’язки по всьому світу, щоб примусити РФ до кроків заради миру

Зеленський закликав залучати зв’язки по всьому світу, щоб примусити РФ до кроків заради миру

16:04 15.03.2025
Кошта дякує Стармеру за зібрання «коаліції бажаючих» і говорить, що Росія повинна продемонструвати політичну волю, щоб зупинити війну

Кошта дякує Стармеру за зібрання «коаліції бажаючих» і говорить, що Росія повинна продемонструвати політичну волю, щоб зупинити війну

15:31 15.03.2025
Військові планувальники зберуться 20 березня у Великій Британії для розробки плану підтримки іноземним контингентом безпеки України - Стармер

Військові планувальники зберуться 20 березня у Великій Британії для розробки плану підтримки іноземним контингентом безпеки України - Стармер

14:11 15.03.2025
Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

22:13 14.03.2025
Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

19:53 14.03.2025
Зустрічні умови РФ до безумовного 30-денного перемир'я свідчать про неналаштованість їх на серйозні кроки – Жовква

Зустрічні умови РФ до безумовного 30-денного перемир'я свідчать про неналаштованість їх на серйозні кроки – Жовква

12:18 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

15:27 05.03.2025
Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

20:18 02.03.2025
Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

ОСТАННЄ

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА