Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим
Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що Німеччина разом з європейськими партнерами продовжить допомагати Україні, та наголосив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.
"Україна потребує справедливого і тривалого миру. Разом з європейськими та міжнародними партнерами ми продовжимо надавати підтримку. Дякуємо Кіру Стармеру за зустріч", - написав він у соцмережі Х за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України в суботу.
"Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", - додав Шольц.