Делегація Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді - Корнієнко

Делегація Верховної Ради наступного тижня здійснить робочий візит до Руанди для участі в Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС), повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"Ми їдемо з порядком денним виключати росіян з МПС, вимагати від Союзу більш жорстко реагувати на присутність країни-агресора", - сказав Корнієнко в ефірі єдиного національного телемарафону.

Він наголосив, що Росію слід визнати терористом, спонсором тероризму.

"Максимальна ізоляція, вигнання, відповідне ставлення всього світу до того, що ця країна здійснює в XXI столітті в центрі Європи", - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що у Росії не повинно бути абсолютно жодних шансів бути активним учасником міжнародних процесів.

При цьому Корнієнко наголосив, що "те саме можна сказати про всі країни Африки". Він нагадав, що більшість країн Африканського континенту не підтримують українські резолюції в ООН "або утримуються, або не підтримують" і "з цим працювати".

На думку Корнієнка, для зміцнення позицій на дипломатичному фронті Україні важливо розширити географію відносин з країнами Африки.

Перший заступник голови Верховної Ради також повідомив, що в листопаді-грудні українські парламентарії побувають з візитами в низці африканських країн, з якими необхідно встановити більш тісні дипломатичні та міжпарламентські відносини. За його словами, особливо важливі для України Південно-Африканська Республіка, Нігерія, країни півночі Африки.

Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, Асамблея МПС відбудеться 11 жовтня.